У Раді національної безпеки і оборони України обговорили питання максимального підсилення інженерного захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Про це йшлося на нараді щодо стану захищеності об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного комплексу під головуванням секретаря РНБО Олександра Литвиненка.,

У нараді взяли участь віцепрем’єр-міністр з відновлення України − міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, міністр енергетики Герман Галущенко, очільники провідних структур енергетичного та нафтогазового сектору.

Литвиненко акцентував увагу присутніх на завданні Президента Володимира Зеленського стосовно термінового вжиття заходів для суттєвого підвищення рівня захисту об’єктів критичної інфраструктури.

«Ворог чинитиме енергетичний терор. Саме тому важливо максимально підсилити рівень організації інженерного захисту об’єктів критичної інфраструктури, аби негативні наслідки обстрілів були мінімальними», – підкреслив секретар РНБО.

«Учасники засідання детально проаналізували ймовірні загрози й небезпеки, що становлять найбільші ризики для критичної інфраструктури, й обговорили заплановані заходи для підвищення рівня захисту таких об’єктів», - ідеться у повідомленні.

Серед запланованих заходів – будівництво системи захисту критичної інфраструктури відповідно до найкращих світових практик.

Нагадаємо, 5 квітня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Росія знищила 80% теплоелектроцентралей України. У зв’язку з чим він попросив Естонію надати старе обладнання радянського типу, потрібне для ремонту в інтрев’ю одному із естонських мовників.

«На жаль, Росія продовжує енергетичний терор — тільки за останні тижні росіяни знищили понад шість гігават потужностей нашої енергомережі. Це і гідроенергетика, і вугільна енергетика. Вони продовжують бити ракетами по наших енергетичних об'єктах, знищують трансформатори, генератори. На жаль, протягом останніх тижнів Росія знищила 80% теплоелектроцентралей», — сказав Шмигаль.

Джерело: Укрінформ