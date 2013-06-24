Повномасштабна війна росії проти України — найбільший виклик для європейської безпеки із часів Другої світової. На цьому наголосив Прем’єр­міністр Денис Шмигаль, виступаючи онлайн на конференції «Створення кращого майбутнього в турбулентному світі», що проходить у Вільнюсі (Литва) за участі Прем’єр­міністра Литви Інгріди Шимоніте.

Очільник українського уряду підкреслив, що не лише повномасштабна війна, а й сучасна путінська росія — виклик для світу. «Доки ми не переможемо цю тиранію і не виженемо російські війська з української території, тривалий і справедливий мир неможливий. І такий мир має вирішальне значення для безпеки, процвітання нашого та майбутніх поколінь», — зазначив Денис Шмигаль.

Як зауважив Прем’єр­міністр України, через 18 місяців повномасштабної війни немає сумнівів, що росія не досягне своїх цілей. Україна вистояла завдяки героїзму української армії, хоробрості українського народу, міжнаціональній єдності та проукраїнській солідарній коаліції.

Денис Шмигаль зазначив, що українські герої борються не лише за свободу й краще майбутнє України, а й за те, щоб кожна європейська нація залишалася вільною від «руського міра», терору, репресій.К

«Україна будує сильну армію та продовжує комплексні реформи, спрямовані на побудову сильної та сучасної економіки, яка забезпечить процвітання українців, членство в ЄС і НАТО та здатність України бути наріжним каменем європейської безпеки. Отже, коли говоримо про краще майбутнє, наш шлях досить прямий», — цитує слова Прем’єра департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Прем’єр­міністр подякував усім країнам і організаціям, які стоять пліч­о­пліч з Україною в боротьбі за свободу і незалежність, а також Литовській Республіці, литовському урядові й народові за незмінну та принципову позицію солідарності з Україною.