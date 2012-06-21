Особливу увагу запорізька обласна влада приділяє питанням розвитку промисловості регіону та впровадженню нових технологій. За даними голови Запорізької облдержадміністрації Костянтина Бриля, Запорізька область — один із найбільш розвинених промислових регіонів України. Обсяг реалізованої промислової продукції за підсумками січня — вересня 2017 року становить 134,9 мільярда гривень, або 8,8% обсягу реалізації в Україні. До речі, область посідає тут третє місце в державі. Після п’яти років скорочення обсягів виробництва нині спостерігається зростання індексу промислового виробництва, за підсумками січня — вересня 2017 року — 107,2%.
Очільник регіону анонсує, що в 2018 році очікується зростання темпів промислового виробництва в металургії на 3%, машинобудуванні — 1,5%, енергетиці — 5%. Зростання обсягу реалізованої промислової продукції на 2018-й порівняно з 2017 роком очікується на рівні 9%.
За даними статистики, у Запорізькій області діють 13 474 підприємства, з яких 19 великих, 578 середніх та 12 877 малих. У промисловому секторі економіки області зайнято 138,4 тисячі осіб (38% загального числа працюючих), де середня зарплата становить 8,6 тисячі гривень, що на 23% більше, ніж середня в області. Це такі промгіганти, як ПАТ «Запоріжсталь», «Запорізький завод феросплавів», «Мотор Січ», «Запоріжтрансформатор», ПрАТ «Дніпро-спецсталь», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ДП «ЗМКБ «Прогрес», КП «НВК «Іскра», на яких трудиться майже 43% фахівців, зайнятих у промисловому комплексі області.
— Дуже важливо, що наші підприємства вкладають кошти в інвестиційну та інноваційну діяльність, модернізацію виробництва і впровадження енергоощадних технологій, — продовжив Костянтин Бриль.
Він додав, що запоріжців турбує таке питання, як заходи з моніторингу довкілля. «Наявний промисловий майданчик залишився нам ще з радянських часів. Тому чималу увагу приділяємо тому, щоб заводи працювали над його оновленням. Насамперед ідеться про інвестиції промислових гігантів у модернізацію виробництва. Вважаю, розв’язання проблем довкілля в Запорізькій області має лежати не лише на обласному бюджеті. Для поліпшення ситуації потрібна відповідна загальнодержавна програма», — переконаний він.
— Зростання економіки залежить від якості доріг, — наголошує Костянтин Бриль. — Згідно з Бюджетним кодексом України впроваджено митний експеримент з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автодоріг у разі перевиконання загального обсягу щомісячних показників надходжень митних платежів, ПДВ із ввезених на митну територію України товарів, визначених у розписі держбюджету за загальним фондом. Через перевиконання Запорізькою митницею загального обсягу щомісячних показників надходжень митних платежів до спецфонду обласного бюджету зараховано 163,7 мільйона гривень, спрямованих на реалізацію заходів з розвитку автодоріг. Приведення їх до належного стану дасть змогу забезпечити не лише зростання економіки області, а й створення нових робочих місць.