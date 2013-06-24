Учасники Міжнародної консультативної ради високого рівня (до неї входять міністри енергетики всіх країн ЄС та G7), створеної при Міністерстві енергетики, обговорили взаємодію партнерів для допомоги енергосектору в підготовці до наступного осінньо-зимового періоду. Засідання відбулося під головуванням міністра енергетики Германа Галущенка та європейського комісара з питань енергетики Кадрі Сімсон під час її візиту в Київ. Участь у засіданні взяли понад 30 представників держав та організацій.

Герман Галущенко поінформував учасників засідання про наслідки останніх масованих російських атак, наголосивши, що вони завдали енергосистемі значно більших пошкоджень, ніж атаки 2022—2023 років. Особливих втрат зазнала теплова генерація, пошкоджено об’єкти гідрогенерації та системи передачі. Останніми атаками росіяни намагаються пошкодити і об’єкти газової інфраструктури.

«У 2022—2023 роках ми мали більше резервів, нині ситуація складніша. Цього разу наше завдання — всіма можливими способами наростити генерацію до наступної зими. Це питання нашого виживання. Ми потребуємо обладнання, зокрема і вживаного, яке дасть змогу провести ремонти і встановити додаткові потужності маневрової генерації»,— зазначив очільник Міненерго.

Кадрі Сімсон закликала представників міжнародної спільноти використовувати можливості Фонду підтримки енергетики України, який зарекомендував себе як дієвий механізм здійснення закупівель енергетичного обладнання.

Особливо акцентували на потребах у газових турбінах, газопоршневих установках, потужних генераторах та автотрансформаторах.

Міністр енергетики головуючої в ЄС Бельгії Тінне Ван дер Стратен наголосила, що її країна вивчає список потреб енергосектору, який надала українська сторона, для спрямування додаткової допомоги. Також вона зазначила про потребу консолідації зусиль європейських країн для посилення їхньої енергетичної незалежності від росії. У цьому контексті очільниця міністерства енергетики Бельгії акцентувала на важливості санкцій щодо росії.

Заступник Державного секретаря США, координатор групи G7+ з надання допомоги енергосектору України Джеффрі Паєтт наголосив на тому, що група активно працює над мобілізацією ресурсів для надання відповідної допомоги. Окремо він відзначив зусилля США для фінансування програм для економічного відновлення України і зокрема енергетичного сектору. Також Джеффрі Паєтт наголосив на важливості допомоги Україні в захисті інфраструктури газових сховищ, які гарантують енергетичну безпеку не тільки України, а й Європи.

Учасники засідання підтвердили наміри і надалі допомагати українському енергетичному сектору й надавати за змогою фінансову, технічну підтримку або енергетичне обладнання.

Нагадаємо, Міжнародна енергетична консультативна рада високого рівня при Міненерго створена восени 2022 року для надання підтримки та допомоги українським енергетикам у подоланні викликів та загроз, які створює неприхований енергетичний тероризм російської федерації, повідомляє Міненерго.