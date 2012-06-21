Американське космічне агентство NASA повідомило про наближення до Землі астероїда-вбивці JF1. Зіткнення може відбутися 6 травня 2022 року, однак його ймовірність не перевищує 0,026%.
Маса астероїда дорівнює найбільшій єгипетській піраміді. Сила його удару буде еквівалентна 230 кілотонн у тротиловому еквіваленті, що більше вибуху Хіросіми в 15 разів, відзначили в NASA. У разі зіткнення з небесним тілом з нашої планети може зникнути ділянка розміром з ціле місто.
Оскільки небезпека зіткнення все ж існує, за JF1 ведеться постійне спостереження.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»