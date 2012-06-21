Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 грудня 2017 р. становила 42 403,0 тис. осіб. Упродовж січня — листопада 2017 р. чисельність населення зменшилася на 181,5 тис. осіб.
Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики України опублікованому в газеті «Урядовий кур’єр» Економіка України за 2017 рік.
Порівняно із січнем — листопадом 2016 р. обсяг природного скорочення збільшився на 25,1 тис. осіб.
Кількість живонароджених у січні — листопаді 2017 р. становила 336,5 тис. осіб, померлих — 525,9 тис. осіб.