Українські спортсмени на змаганнях ІІ Європейських ігор вибороли 11 високих нагород. Загалом в активі збірної 17 медалей: п’ять золотих, шість срібних, шість бронзових. За підсумками трьох днів змагань наша збірна посідає третє місце в загальному заліку.
Українські спортсмени вражають силою, грацією, майстерністю:
Переможцями ігор стали дзюдоїсти Дар’я Білодід (вагова категорія 48 кг) та Георгій Зантарая (66 кг), самбістка Анастасія Сапсай. Ще два «золота» в активі збірної з легкої атлетики: у змішаній естафеті 4х400 м та комбінованій (200—400—600—800 м).
Віцечемпіонами Європейських ігор стали самбістки Анастасія Новікова (у ваговій категорії до 48 кг), Олена Сайко (до 64 кг) та Катерина Москальова (до 68 кг), Олег Омельчук (пневматичний пістолет, 10 м), збірна з художньої гімнастики у групових вправах, Ганна Плотіцина (біг з бар’єрами на 100 м).
Бронзові нагороди вже мають Богдан Бондаренко у стрибках у висоту, Марина Бех-Романчук у стрибках у довжину, Влада Нікольченко в художній гімнастиці — вправи з обручем і булавами. Галина Ковальська була вправною в самбо у ваговій категорії до 80 кг, а Наталія Смаль так само відзначилася в цьому виді боротьби у ваговій категорії до 72 кг.
«Прекрасна команда і чудові результати. Вітаю всіх спортсменів і тренерів із таким виступом, пишаюся разом з усією Україною. Уболіваємо за нашу збірну!» — привітав спортсменів і тренерів профільний міністр Ігор Жданов.
ІІ Європейські ігри, у яких бере участь збірна України, яка складається зі 198 спортсменів, тривають у столиці Білорусі Мінську з 21 по 30 червня, повідомляє пресслужба Мінмолодьспорту.