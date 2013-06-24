Уряд затвердив План заходів щодо приєднання до Європейської мережі служб зайнятості (EURES) на засіданні 29 жовтня.

Тож Україна розпочинає підготовчий етап для приєднання до європейської структури зайнятості відповідно до рекомендацій Європейської комісії, представлених у звіті про прогрес України в межах Пакета розширення Європейського Союзу 2023 року.

Ухвалений план — важливий крок до інтеграції в європейський ринок праці та запровадження вільного руху працівників.

Зокрема, йдеться про вивчення можливостей, пов’язаних із сумісністю українських систем і структур з вимогами EURES, впровадженням регламентів, які дадуть Україні змогу ефективно взаємодіяти з європейськими базами даних про робочу силу.

«Окрім необхідності забезпечення законодавчої сумісності наявних українських систем з європейськими стандартами, має бути відповідна технічна сумісність. Для цього нам потрібно вдосконалити внутрішні інформаційні системи, адаптувати деякі технічні аспекти, що дасть змогу забезпечити відповідність даних, необхідних для EURES», — пояснює перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Зазначимо, що нині EURES підтримує вільне пересування робочої сили в 31 державі Європейського Союзу та Європейського економічного простору. Платформа містить понад 4 мільйони вакансій, досить зручна та ефективна для роботодавців та шукачів роботи у Європі.

«Є питання, які потребують ретельного дослідження, щоб Україна ефективно доєдналася до мережі EURES. Серед них відповідність національної класифікації професій міжнародним та європейським нормам та стандартам, роль посередників на ринку праці, охоплення мережею EURES здобувачів освіти та стажистів тощо», — пояснює заступник міністра Тетяна Бережна, повідомляє Мінекономіки.