Військово-Морські сили України вперше взяли участь у найбільших навчаннях НАТО з використання безпілотних систем у морських операціях REPMUS 24. За допомогою бойової системи DELTA українські військові скоординували роботу понад 50 безпілотних апаратів різних типів — підводних, морських, наземних та повітряних.Під час навчань DELTA змогла під’єднатися та отримувати дані про місцеперебування німецького «роботизованого собаки» Robotics-L від Rheinmetall. Цей чотирилапий робот завдяки мобільності здатний супроводжувати солдатів у складній місцевості, виконувати різноманітні завдання та сприяти їхньому захисту від мінних перешкод.

Навчання проходили біля півострова Троя в Португалії. Військові відпрацьовували використання дронів для певних завдань, зокрема боротьбу з підводними човнами, нейтралізацію морських мін та захист критичної підводної інфраструктури.

Під час навчань система DELTA інтегрувалася з іншими бойовими системами, що дало змогу обмінюватися даними та розмежувати «свої» та «ворожі» сили. Це значно полегшило управління операціями та підвищило рівень координації дій учасників маневрів.

«Заходи НАТО за участі України цього року доводять, наскільки цінні інноваційні розробки наших військових для західних партнерів. Спільні маневри з НАТО, як REPMUS 24, не лише сприяють обміну досвідом, а й підвищують рівень взаємодії між Україною та нашими партнерами. Участь ВМС України в цих масштабних навчаннях та їхній внесок — важливий крок для подальшого розвитку і технологічного вдосконалення Сил оборони», — зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, повідомляє Міноборони.