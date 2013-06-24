У вівторок Президент Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, яка вже вдев’яте відвідує Україну з початку повномасштабного російського вторгнення. Він зазначив, що Німеччина — лідер в Європі за обсягом наданої Україні допомоги. Загальна сума підтримки становить уже понад 43 млрд євро, 15 млрд з них було спрямовано на військові потреби. ФРН зробила значний внесок у зміцнення української протиповітряної оборони: це шість систем IRIS-T, три системи Patriot, а також зенітні установки Gepard.

Глава держави подякував Бундестагу за схвалення рішення надати Україні додаткові 3 млрд євро і відзначив те, що Анналена Бербок була одним з його ініціаторів. Тож загальна підтримка від Німеччини цьогоріч становитиме 7 млрд євро.

Сторони також обговорили підсумки зустрічі лідерів щодо підтримки України в Парижі та напрацювання форматів гарантій безпеки.Україна розраховує на підтримку від Німеччини на шляху до членства в ЄС, зокрема щодо якнайшвидшого відкриття першого переговорного кластера.

Анналена Бербок зазначила, що Німеччина продовжуватиме підтримку України, яка захищає мир і безпеку всієї Європи.

Міністрові закордонних справ Литовської Республіки Кястутісу Будрісу глава держави подякував зокрема за посилення протиповітряної оборони, інвестиції в українське виробництво далекобійної зброї та тренування воїнів. Ішлося також про налагодження спільного виробництва дронів на території обох держав.

Президент відзначив підтримку України від Литви на євроінтеграційному шляху. Обидві держави мають спільне бачення нагальності відкриття якнайбільшої кількості переговорних кластерів цього року, повідомляє Офіс Президента.