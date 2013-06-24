Віцепрем’єр-­міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в четвер виступила із ключовою промовою на конференції «Чехія в ЄС: Наступні 20 років», яку організували Міністерство закордонних справ Чехії та Торгово­промислова палата у Празі. Конференцію відкрив Президент Чехії Петр Павел. Підтримку України та її майбутнє в ЄС обговорювали на спеціальній панелі з міністром європейських справ Чехії Мартіном Дворжаком.

У виступі віцепрем’єр­міністр нагадала, що Чехія почала головувати у Раді ЄС одразу після того, як Україна отримала статус кандидата на вступ до Європейського Союзу, одночасно борючись із повномасштабною агресією росії.

«Саме в період вашого головування було ухвалено найважливіші рішення і закладено основу для потужного повернення Європейського Союзу як великого гравця на світовій арені. Я дуже вдячна чеському уряду й особисто Президентові Петеру Павелу за його послідовність і постійну підтримку. І ми дуже раді бачити, що, незважаючи на всі труднощі, ми залишаємося сильними партнерами і союзниками не просто на словах, а на рівні конкретних справ», — зазначила Ольга Стефанішина.

Вона висловила окрему подяку Чеській Республіці за мобілізацію військової підтримки України, що життєво важливо для нашої держави на тлі масованих російських атак.

«Наш міцний зв’язок з Європейським Союзом та відданість європейській інтеграції були ключовим елементом нашої стійкості та здатності вижити протягом усієї війни. З рішенням прийняти заявку України на отримання статусу кандидата, а також розпочати переговори про вступ Європейський Союз став тільки сильнішим. ЄС став справжнім лідером на світовій арені, спроможним урегульовувати кризи та протистояти глобальній невизначеності, що дало змогу мобілізувати єдність всередині та за межами ЄС», — наголосила віцепрем’єр­міністр.

З її слів, після двох років боротьби Україна залишається політично мобілізованою для проведення необхідних реформ на шляху до європейської інтеграції. За цей час вдалося ухвалити нормативно­правову базу в галузі подолання олігархічного впливу та забезпечити її дотримання. Крім того, вдалося завершити всі перетворення, необхідні для забезпечення дотримання верховенства права та посилення боротьби з корупцією, що стало демонстрацією відданості України її зобов’язанням.

Ольга Стефанішина порушила питання продовження лібералізації торгівлі з Україною, що є предметом дискусій з деякими державами­членами ЄС.

«Ми розуміємо, що війна й агресія впливають не тільки на українців як народ, Україну як економіку і суверенну країну. Її наслідки виходять далеко за українські кордони. Дуже важливо, щоб ми разом знаходили рішення, які дадуть змогу нам вижити — і країні, й економіці. І це торговельна лібералізація, яка функціонує, — зазначила урядовиця. — Ведемо дуже конструктивний діалог з урядами сусідніх країн, вирішуємо питання, пов’язані з напруженістю на внутрішньому ринку. І саме так бачимо наш діалог та інтеграцію у внутрішній ринок, спрямований на пошук консенсусу на кожному кроці».

У цьому контексті вона висловила вдячність чеському уряду, який зайняв конструктивну і відкриту позицію з розумінням, що для України питання продовження автономних торговельних заходів життєво важливе.

Джерело: Служба віцепрем’єр­-міністра