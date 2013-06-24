У вівторок міністр закордонних справ Андрій Сибіга привітав у Києві естонського колегу Маргуса Цахкну. Дипломати обговорили ситуацію на фронті, пріоритетні потреби Сил оборони України, можливості інвестування в українське виробництво озброєння та систематичні атаки росії на енергетичну інфраструктуру.

Андрій Сибіга висловив вдячність Естонії за її лідерство у процесі конфіскації російських активів. Він також наголосив на необхідності переходу від замороження до повноцінної конфіскації активів, закликавши почати використовувати не лише прибутки, а й самі активи для підтримки України.

«Це справедливо, обґрунтовано та правомірно. Поділяємо позицію, що санкційний тиск має посилюватися. Маємо збільшити ціну війни для агресора. Будемо разом наполягати на якомога сильнішому 16-му пакеті санкцій ЄС проти росії, який слід ухвалити до кінця зими», — наголосив очільник МЗС.

Міністри приділили особливу увагу російським гібридним атакам проти Європи, зокрема загрозам від тіньового флоту для довкілля та інфраструктури, використанню пропаганди та кібератак.

«Україна готова ділитися досвідом у протидії гібридним загрозам рф. Відзначаємо ефективну взаємодію у межах Талліннського механізму, завдяки якій вже зміцнюємо кібербезпеку та стійкість», — заявив Андрій Сибіга.

Глава МЗС підкреслив виняткову важливість патронату Естонії у відбудові Житомирщини. Він подякував Естонії за реалізацію проєктів, зокрема за відкриття міністром Маргусом Цахкною разом з першою леді України Оленою Зеленською двох дитячих будинків сімейного типу в Житомирі та за рішення передати Україні енергоблок з Ауверської електростанції, а також висловив сподівання на продовження допомоги, повідомляє МЗС.