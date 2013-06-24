Кліматичний саміт СОР29 в Баку завершився. Країни домовилися про нову кліматичну ціль — 300 мільярдів доларів на рік до 2035-го для країн, що розвиваються. Нові кліматичні фінанси буде спрямовано на підтримку національно визначених внесків, національних планів з адаптації та підвищення рівня амбіцій щодо боротьби зі зміною клімату тощо. Про це повідомила міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.

«Ухвалено пакет рішень за статтею 6 — ринкові механізми Паризької угоди. Продовжено напрацювання робочої програми щодо сільського господарства та створено портал для подання нових проєктів. Щодо робочої програми з мітігації (пом’якшення ризиків) — країни напрацювали елементи із продовження цього важливого напряму», — зазначає Світлана Гринчук.

Вона розповіла, що підсумки означають для України: «Ми отримуватимемо кошти на реалізацію наших кліматичних планів та проєктів. Зможемо залучати додаткові інвестиції в межах статті 6, а також долучитися до фінансування від міжнародних фінансових інституцій на зелену енергетику, зелене відновлення та адаптацію до зміни клімату».

За словами Світлани Гринчук, важливим елементом роботи в Баку став український павільйон, що виконав свою місію із залучення міжнародних партнерів у зелене відновлення попри війну та руйнування.

«Ідея нашого осередку під час Кліматичного саміту ООН у Баку отримала значний відгук. Понад 30 інтерв’ю світовим медіа, більш як 30 двосторонніх зустрічей із країнами-партнерами та міжнародними організаціями, майже 50 заходів у межах павільйону, понад 1000 учасників заходів, 7000 відвідувачів павільйону», — наголосила Світлана Гринчук, повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.