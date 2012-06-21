Мета України у сфері енергетики — максимальна інтеграція енергетичних ринків з ринками ЄС, синхронізація об’єднаної енергетичної системи України з ENTSO-E. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на Четвертій Конференції з питань реформ в Україні, що відбувається 7-8 липня у Вільнюсі (Литовська Республіка).

Денис Шмигаль представив план реформ в Україні до 2030 року. Зокрема, реформа енергетичного сектору та захист довкілля, за його словами, включає лібералізацію ринку електроенергії, спрощення системи підключення до електричних мереж та поступовий перехід до ринкових цін на електричну енергію та монетизацію субсидій для незахищених верств населення.

«Україна поділяє та повністю підтримує кліматичні амбіції ЄС та націлена на синхронізацію своїх політик відповідно до Зеленої угоди ЄС. Міжвідомча робоча група визначила пріоритетні напрямки співпраці з Європейським Союзом: енергоефективність, водень, трансформація вугільних регіонів, управління відходами», — зазначив Прем’єр-міністр.

Як зауважив Денис Шмигаль, Україна підтримала кліматичні амбіції ЄС щодо переходу до кліматично нейтрального розвитку до 2050 року у межах Європейського зеленого курсу та має стати його невід’ємною частиною не лише аби спільно з ЄС боротися з наслідками кліматичних змін, але й у рамках стратегії економічного розвитку, задля підвищення безпеки та створення нових можливостей для українського бізнесу.