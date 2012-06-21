Виявлення НАСА нової планети навколо зірки Kepler-90, дає змогу стверджувати, що віддалена сонячна система має так само, як і наша, вісім планет. І ці планети виглядають майже так само, як і ті, що знаходяться по сусідству з нами: скелясті планети розташовані близько до своєї зірки, а газові велетні далі, – повідомляє "Урядовий кур'єр" з посиланням на видання The Independent.
Про зірку та групу її планет відомо вже давно: вони були виявлені космічним телескопом Кеплера. Проте, сенсаційне відкриття було зроблене тоді, коли астрономи, за допомогою технології штучного інтелекту Google, знайшли ще один новий світ.
Вчені запрограмували комп’ютер на аналіз даних, що надійшли з космічного телескопа Кеплера, та пошук сигналів, що можуть належати планетам. І він знайшов їх, виявивши невловимі для людей сигнали.
Це дає змогу припустити, що у вже зібраних нами даних може ховатися інформація про цілі світи та сонячні системи.
У системі Kepler-90 може існувати ще більше планет, які ми не помітили.
Планети у нововиявленій сонячній системі розташовані набагато ближче одна до одної, ніж у нашій. Проте, загалом, система зірок Kepler-90 виглядає як міні-версія нашої Сонячної системи.
Система Kepler-90 розташована на відстані 2 500 світлових років і не є найкращим варіантом для пошуку життя. Проте відкриття великої кількості планет у кожній сонячній системі збільшує шанси, що життя буде знайдено.