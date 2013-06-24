Українську стійкість не можна сприймати як належне — очікуємо від європейських партнерів продовження заходів, запроваджених для виживання української економіки. На цьому наголосила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, виступаючи на заході «Два роки повномасштабної війни: трансформація України — безпека Європи», який організував Фонд Роберта Шумана в Парижі. Вона зокрема відзначила ключову роль Франції в побудові стратегічного бачення європейського оборонного стовпа із залученням України для забезпечення стабільності та миру на території всього європейського континенту.

«Україна продовжує своє протистояння. З першої хвилини повномасштабного вторгнення всі українські інституції, економіка залишалися дієздатними та спроможними протистояти викликам війни, і ми продовжуємо це робити щодня. Наша стійкість, якою захоплювався весь світ з початку війни, стала можливою також завдяки сміливим та своєчасним рішенням європейських лідерів про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС та пізніше про початок переговорів щодо вступу. Єдність усієї Європи на підтримку України допомогла нам упевнитись, що всі ключові політичні та демократичні трансформації, через які пройшла наша держава, буде збережено та продовжено, а наша економіка зможе функціонувати навіть в таких складних умовах. Ми вдячні нашим європейським партнерам та Франції зокрема за рішучість і лідерство в цьому питанні», —– наголосила урядовець.

Початок безпосередніх переговорів про вступ у ЄС та формування відповідного порядку денного трансформацій дасть змогу Україні послідовно інтегруватися у внутрішній ринок ЄС, стати невід’ємною частиною європейської економічної сім’ї, повідомляє служба віцепрем’єр-міністра.