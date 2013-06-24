Днями відбувся форум «Міжнародний день боротьби з корупцією — від Євромайдану до євроінтеграції», який організували проєкт Pro-Integrity: Сприяння доброчесності у публічному секторі (фінансують спільно USAID — US Agency for International Development і UK International Development) разом з Національним агентством з питань запобігання корупції та Офісом віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Цього року Україна відзначає десятиріччя із часу історичного повороту до демократії та системних антикорупційних реформ, які зміцнили прихильність країни до прозорого, вільного від корупції публічного сектору. За цей час в Україні почали роботу новостворені органи, розпочалися незворотні процеси в реформі державного сектору, антикорупційної політики.

З вітальним словом до присутніх звернувся Прем’єр-міністр Денис Шмигаль: «Наша стратегія — максимально ліквідувати саму можливість вчиняти корупційні дії. Це означає інституційні зміни, дерегуляцію, диджиталізацію, корпоративне управління, постійне поліпшення системи закупівель, якісний аудит і, звичайно, нульова толерантність до корупції. Одночасно продовжуємо запровадження європейського законодавства, яке посилює нашу інституційну спроможність як держави. Вдячний усім неурядовим організаціям, які допомагають уряду та державі з конструктивними пропозиціями та порадами».

Спікерами форуму стали віце прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністр юстиції Ольга Стефанішина, Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко, голова Національного агентства з питань запобігання корупції Віктор Павлущик, представники профільних міністерств, державних органів, громадських та міжнародних організацій.

Ольга Стефанішина наголосила, що із часів Революції Гідності Україна здійснила структурні зміни і продовжує трансформації навіть під час повномасштабної війни: «Попри виклики наша відданість цінностям ЄС та європейській інтеграції залишається незмінною, і я дуже вдячна міжнародним партнерам за їхню підтримку на цьому шляху. Наприкінці жовтня Європейська комісія оприлюднила звіт у межах пакета розширення, де було проаналізовано та оцінено роботу України на євроінтеграційному напрямі. Особливо пишаюся тим, що в ньому відзначено наш прогрес у верховенстві права та фундаментальних прав».

На форумі обговорено ключові кроки, які Україна пройшла на шляху розвитку доброчесноті та боротьби з корупцією за останні десять років.

«На шляху до євро- та євроатлантичної інтеграції українські інституції ще мають адаптувати стандарти багатьох партнерів. Один з них — Європейський Союз та Організація економічного співробітництва та розвитку (OECD). Так, ще перед початком повномасштабного вторгнення було ухвалено антикорупційну програму уряду. Ми робимо все, щоб створити рівні умови доступу всіх на державну службу та залучення до державної служби ветеранів. Адже якісна державна служба — запорука розвитку країни, а також одна з умов євроінтеграції», — зазначив Олег Немчінов.

По завершенні дискусій також відбулись обговорення за напрямами управління державними активами, цифровізації та дерегуляції на місцевому рівні та корупційних ризиків у відновленні.

Завершальною частиною заходу стало нагородження переможців конкурсу кращих практик антикорупційних уповноважених.

Джерело: Служба Міністра Кабінету Міністрів