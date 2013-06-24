Українські фермери — особливі, віддані своїй справі люди. Попри всі складнощі, яких вони зазнавали протягом багатьох років, фермери продовжують активно працювати і розвивати сільські території та агросектор загалом. На цьому наголосив виконувач обов’язків міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, виступаючи на круглому столі «Діяльність фермерських господарств під час війни». Захід організував Всеукраїнський конгрес фермерів.

За словами в.о. міністра, українські фермери опікуються розвитком сільських територій, створенням робочих місць більше, ніж економічним результатом їхньої діяльності.

«В українських фермерів у пріоритеті розвиток сільських громад, а вже потім економічний результат. Завдяки фермерам в Україні є такий багатопрофільний і різноманітний аграрний сектор. Вони вирощують багато особливих нішевих культур. Крім того, фермери активно розвивають садівництво, овочівництво, тваринництво», — зазначив Тарас Висоцький.

Виконувач обов’язків нагадав, що фермери для підтримки і розвитку своїх господарств можуть скористатися державними програмами, повідомляє Мінагрополітики.