Днями до Харкова завітала незвичайна гостя — астронавтка зі Сполучених Штатів Америки Гайдемарі Стефанишин-Пайпер. Вона була другою із землян, хто розгорнув у космосі національний стяг України. Свій перший політ перша жінка-астронавт українського походження здійснила 9—21 вересня 2006 року, провівши в космічному просторі 11 днів 19 годин 6 хвилин і 35 секунд.
Під час зустрічі у Харківській облдержадміністрації пані Гайдемарі (Гайді-Марія) заявила, що дуже рада нагоді відвідати Харків, про який їй розповідало багато колег. Вона зазначила, що саме харківські фахівці зробили величезний внесок у розвиток радянської космонавтики.
Підтверджуючи слова космічної гості, перший заступник голови ХОДА Марк Беккер зауважив, що певний стосунок до Харківської області мали понад два десятки космонавтів, зокрема Олексій Леонов, який у 1967 році закінчив інженерний факультет Військово-повітряної інженерної академії ім. М. Жуковського в Харкові й був першою людиною, котра вийшла у відкритий космос.
Марк Беккер нагадав, що саме в Харківському авіаційному інституті в 1930-ті роки було започатковано розробки в галузі ракетно-космічної техніки, і нині харківські підприємства, зокрема публічне акціонерне товариство «Хартрон» та ДНВП «Об’єднання Комунар», успішно працюють у ній.
Метою візиту до Харкова американські гості назвали популяризацію серед українського студентства STEM. Гайдемарі Стефанишин-Пайпер поспілкувалася зі студентами НТУ «ХПІ» та Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», де американську астронавтку з українським корінням зустрічали із захватом.
Візит відбувся в межах Всесвітнього тижня космосу. Поважну гостю супроводжував заступник аташе з питань культури Посольства США в Україні Майкл Хакетт.
Учора наша землячка спілкувалася зі студентською та шкільною молоддю столиці.