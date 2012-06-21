Навіть ті, хто жодного разу не цікавився дієтою, напевно, чули, що серед жирів є хороші ненасичені й погані насичені. До складу ненасичених входять ненасичені жирні кислоти, насичених — насичені кислоти. Відмінності між ними полягають у характері хімічних зв’язків між атомами вуглецю, від чого залежить їх поведінка в реакціях обміну. Насичені жири називають поганими, бо вважають, що вони дуже шкодять судинам, провокуючи атеросклероз, і накопичуються в разі ожиріння. Ненасичені жири, яких багато в олії й рибі, навпаки, вважають корисними.

Але не все так однозначно. У статті у Science Advances співробітники клініки Мейо пишуть, що насичені жири допомагають у разі запалення підшлункової залози — панкреатиту. Спочатку дослідники проаналізували понад 20 медичних робіт з 11 країн, у яких ішлося про хворих на панкреатит і їхню дієту. З’ясувалося, що в тих хворих, хто їв багато насичених жирів, симптоми панкреатиту були слабші порівняно з тими, хто їв багато ненасичених жирів.

Цю інформацію вдалося підтвердити в дослідах з мишами. Тварин з панкреатитом тримали на дієті з насиченими або на дієті з ненасиченими жирами, і перші переносили панкреатит легше, ніж другі. Подальші експерименти показали, що насичені жири гірше розщеплює один з ферментів підшлункової залози. Саме тому підшлункова в разі запалення почувається краще.

Олесь ГОРИЦВІТ

для «Урядового кур’єра»