Третього вересня відбувся підсумковий онлайн-воркшоп щодо подолання економічних наслідків пандемії «Економічне та фінансове становище міста Харкова за часів COVID-19». Спілкування експертів і практиків організовано Європейською економічною комісією ООН (ЄЕК ООН, UNECE) у межах проєкту «Економічне та фінансове відновлення міст і підвищення стійкості під час і після COVID-19». Завдання проєкту – підтримка місцевих влад у розробці стратегій економічного і фінансового оздоровлення та відновлення міст у відповідь на пандемію COVID-19.

Відкрили воркшоп заступник Харківського міського голови – директор департаменту економіки і комунальної власності Михайло Фатєєв і секретар Комітету з міського розвитку, керівниця Секції з житлового господарства та землекористування ЄЕК ООН Гульнара Ролл.

У межах проєкту було проведено діагностику діяльності влади Харкова щодо забезпечення економічної стійкості. Із висновками та рекомендаціями щодо планів підвищення економічної стійкості виступили Хуан Валле Роблес, експерт ЄЕК ООН, Сергій Комнатний, консультант ЄЕК ООН, голова правління Держмолодьжитла, та інші фахівці.

Під час сесії «Подолання соціально-економічних викликів COVID-19 в Харкові» прозвучали виступи президента Харківського банківського союзу Олени Жукової, аналітика Асоціації міст України Назара Миколюка і доктора економічних наук, члена-кореспондента НАНУ Олександра Гладуна.

Відбулася дискусія, участь у якій взяли представники Харківського муніципалітету, Асоціації міст України, експерти ЄЕК ООН та інших міжнародних інституцій у галузях економіки, фінансів, соціальних питань та інші партнери.

На спільну думку учасників, нинішній захід і проєкт загалом сприятимуть підвищенню ефективності дій міської влади Харкова з подолання впливу пандемії COVID-19 на економіку міста та відновленню сталого розвитку муніципального господарства.