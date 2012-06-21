«Україна демонструє глибше падіння, ніж світова економіка, воно становить 6% у 2020 році. Характер відновлення залежатиме від існуючих карантинних заходів в Україні, а також посилених в умовах адаптивного карантину, які чинитимуть негативний вплив на економіку країни», — йдеться в консенсус-прогнозі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Очікується й зростання дефіциту бюджету до 5,6% ВВП. Рівень безробіття за підсумками року прогнозують 9,6% порівняно з 9,4% у попередньому консенсус-прогнозі. Найбільшим може бути падіння інвестицій — аж до 20,3%, повідомляє УНІАН.
Міністерство прогнозує стриманішу інфляцію — 5,8% і міцніший середньорічний курс гривні — 27,00 грн/дол.
«Однак уже у 2021 році матиме місце економічне зростання на рівні 3,2%, яке не компенсує падіння 2020-го. Інфляція прискориться до 6,0% (у розрахунку грудень до грудня попереднього року). Усі елементи попиту матимуть позитивну динаміку. Найбільше зростання буде знову ж таки в інвестиціях — 8,5%. Безробіття буде поступово скорочуватися до 9,2%, але не вийде на рівень до пандемії», — йдеться в прогнозі.