Міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова під час IV Форуму “Ветерани – шлях додому. Спроможності громад у захисті прав та задоволенні потреб ветеранів”, що проходить сьогодні в Івано-Франківську наголосила на необхідності забезпечити супровід військових від моменту вступу на службу і на весь період цивільного життя. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Форум зібрав ветеранів й ветеранок, їхні родини, представників Уряду, народних депутатів України, місцевого самоврядування, громадського та приватного секторів, міжнародних організацій. Мета – спільно сформувати пропозиції для вдосконалення державної політики підтримки ветеранів членів їхніх сімей, родин загиблих і зниклих безвісти Захисників і Захисниць.

Виступаючи на форумі, Наталія Калмикова зауважила, що підтримка військових має відбуватися системно та комплексно від моменту початку служби людини у лавах сил безпеки і оборони. Адже чим краще буде зроблено цю роботу під час їхньої служби, тим простіше буде на шляху до повернення у цивільне життя.

“Ми маємо забезпечити цю тяглість від моменту вступу на службу і на весь період цивільного життя. І для мене зараз є викликом об'єднати співпрацю з іншими міністерствами щодо посилення їх залучення до формування комплексної ветеранської політики”, – наголосила очільниця Мінветеранів.

Вона зазначила, що вже мала продуктивну зустріч із командою Міністерства соціальної політики України щодо спільного бачення розвитку взаємодії між відомствами – задля максимально якісної соціальної підтримки ветеранів та членів їхніх сімей.

Також Наталія Калмикова поінформувала учасників Форуму про п'ять ключових пріоритетів роботи Мінветеранів. Це: фізичне й ментальне відновлення ветеранів, підтримка їхніх родин, економічна незалежність ветеранів, соціальні гарантії, шана й повага.

Міністр також зазначила, що Мінветеранів завершує розробку законодавчих змін щодо осучаснення державних гарантій для ветеранів російсько-української війни.

“Маємо переосмислити, осучаснити та забезпечити пільги і гарантії відповідно до потреб та реалій сьогодення. В найближчий час ми представимо сучасний підхід, який в повній мірі відповідатиме потребам ветеранів та ветеранок”, – зауважила Наталія Калмикова.

IV Форум “Ветерани – шлях додому. Спроможності громад у захисті прав та задоволенні потреб ветеранів” організовано Комітетом Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, Міжфракційним депутатським об’єднанням «Реабілітаційні сили України» за підтримки Програми USAID «Рада: наступне покоління» та у співпраці з Івано-Франківською обласною військовою адміністрацією, Івано-Франківською міською радою.