Вихід росії із зернової угоди та ракетні атаки рф на Одесу, Миколаїв та інші портові міста України стали темою другого засідання Ради Україна — НАТО, яке відбулося у режимі відеоконференції на рівні послів країн-членів Альянсу. Україну на зустрічі представляли віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков і заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов, повідомляє наш власкор Вікторія Власенко.

«росія продовжує демонструвати повну неповагу до міжнародного права та до людей у всьому світі, які залежать від українського зерна», — заявив під час засідання заступник Генсека Альянсу Мірча Джоане.

Учасники зустрічі рішуче засудили рішення росії вийти з чорноморської зернової угоди та її зумисні спроби зірвати експорт української сільськогосподарської продукції. Члени Альянсу зазначили, що нова зона попередження росії в Чорному морі в межах виключної економічної зони Болгарії створила нові ризики ескалації, а також серйозні перешкоди для свободи судноплавства.

У НАТО підтримують зусилля Туреччини, спрямовані на відновлення зернової угоди, а також зусилля інших членів Альянсу, Євросоюзу та ООН, які намагаються знайти рішення для продовження експорту українського зерна сушею та морем. Члени Альянсу дали чітко зрозуміти, що й надалі надаватимуть Україні військову, економічну та гуманітарну допомогу. Північноатлантичний альянс та його члени підтвердили, що продовжать посилене спостереження й розвідку в Чорноморському регіоні, зокрема за допомогою морських патрульних літаків і безпілотників, ідеться у пресрелізі НАТО.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Рада зарекомендувала себе як «ефективний механізм кризових консультацій», і схвалив «чітке й однозначне засудження Альянсом виходу росії із зернової угоди». Він подякував Єнсові Столтенбергу та його заступникові Мірчі Джоане за проведення засідання Ради Україна — НАТО.