Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Одні фахівці впевнені, що неандертальці зникли під натиском наших далеких предків кроманьйонців, інші вважають, що Homo neanderthalensis виявилися на межі вимирання ще до поширення Homo sapiens. Хто ж все-таки винищив неандертальців?

Останні неандертальці вимерли майже 40 тисяч років тому. У ті часи на Землі існували ізольовані популяції H. neanderthalensis, які зникали неодночасно. Вчені вважають, що така ситуація склалася через Homo sapiens, які прийшли на Близький Схід і в Європу з Африки.

Різні види первісних людей вели жорстку боротьбу за харчові ресурси, але Homo sapiens, як вважається, були більш ефективними, тому неандертальці почали здавати позиції. Крім того, H. neanderthalensis страждали через супутні захворювання.

Деякі вчені вважають, що неандертальці були приречені на вимирання і без кроманьйонців. Вся справа в небезпечно низькому генетичному різноманітті, яким відрізнялася їх популяція. За словами фахівців Національного центру наукових досліджень Франції, сліди низької генетичної різноманітності, що вказують на поширене серед неандертальців близькоспоріднене схрещування, виявилися в результаті проєкту з вивчення груп крові H. neanderthalensis. Тобто, причиною зникнення неандертальців була не тільки жорстка конкуренція з Homo sapiens, а й інбрідінг – схрещування близькоспоріднених організмів.