У березні 2017 року у столичному «Мистецькому Арсеналі» відкриють Музей новин. Ініціатором його створення виступив телеканал «1+1», присвятивши проект 20-річчю програми ТСН.
В музеї буде 10 тематичних залів, де можна буде дізнатись, яка інформація стає новинами, хто потрапляє до новинних сюжетів і як змінюється життя цих людей після виходу матеріалу. Крім того, кожен охочий зможе спробувати себе в ролі ведучого чи репортера у спеціальній інтерактивній залі, зробленій за зразком справжньої телестудії, і самостійно створити телевізійний сюжет. Також відвідувачам запропонують взяти участь у голосуваннях і тестах з журналістської етики.
«Для нас дуже важливо, аби наші глядачі зрозуміли сам процес створення новин, те, яку відповідальність несе журналіст, і те, наскільки новини впливають на життя людей», ― сказав генеральний директор «1+1 медіа» Олександр Ткаченко.
Окрема зала музею буде присвячена незалежності України. До її експозиції увійде сто головних новин за останні 25 років, які відбирало понад 30 експертів – історики, політологи, соціологи, журналісти, громадські діячі й лідери думок. У цій залі також зібрані знакові документи та особисті речі людей, які формували Україну, а саме – чернетка Акта проголошення незалежності з архіву Левка Лук’яненка, транспаранти, з якими українці виходили на вулиці столиці у пам’ятні дні та інше.