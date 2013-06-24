Україна зробила ще один важливий крок у розвитку сучасної професійно-технічної освіти та зміцненні національної безпеки. Завдяки проєкту #100 майстерень, який отримав 549 млн грн державного фінансування 2024 року, на Тернопільщині відкрито сучасний освітній центр для підготовки операторів дронів. 2025-го втілення проєкту продовжено з бюджетом 540 млн грн.

«Реформа профтехів — один із ключових напрямів у трансформації системи освіти. Адже професійно-технічна освіта нині — це можливості для молоді, зміцнення економіки та впровадження інновацій у важливі сфери життя. У понад 100 профтехах уже активно будують та оновлюють майстерні, щоб учні навчалися в сучасних просторах на новітньому обладнанні. Відкриття таких центрів забезпечує підготовку професіоналів, які набувають практичних навичок роботи з технологіями, необхідними для захисту, відновлення країни та її подальшого розвитку», — зазначив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Інвестиції в освіту — це інвестиції в нашу перемогу», — наголосив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Він зазначив, що 2024-го було оголошено про впровадження проєкту, тож весь минулий рік тривала активна робота із громадами над його реалізацією. Центр з підготовки операторів дронів — це вже 12-та майстерня, яку відкрили в січні.

Новий центр оснащено новітнім обладнанням, зокрема інтерактивним тренажером для відпрацювання навичок керування дронами. Тут також є лабораторії для тактичних і технічних навчань. У центрі не лише навчають студентів, а й підвищують кваліфікацію педагогів. Так, 2024 року навчання на базі центру пройшли вчителі курсу «Захист України» з усіх західних регіонів країни, опановуючи інноваційні методи роботи з безпілотниками.

Сучасні дрони стали незамінними в багатьох галузях, серед яких моніторинг земель, перевірка енергомереж, точне землеробство та інші. Заступник міністра освіти і науки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дмитро Завгородній зауважив: «Майбутнє належить технологіям, тож ми вже сьогодні навчаємо працювати з ними».

Відкриття центру — важливий крок у підготовці професіоналів, які працюватимуть у ключових галузях України, сприяючи її економічному розвитку та технологічному зростанню.

Джерело: Міністерство освіти і науки