Давня легенда бельгійського міста Верв’є виявилася історичною правдою. Вона розповідає про те, що серце першого мера міста П’єра Давіда, який помер у віці 58 років, було поховане у спеціальній скриньці у фундаменті міського фонтана, збудованого і названого на його честь.
І от під час реконструкції фонтану, які завершилися наприкінці серпня, будівельники знайшли іржаву металеву скриньку, про яку й сказано в легенді. Про це пише видання Brussels Times. Тепер цю зворушливу знахідку буде виставлено у місцевому краєзнавчому музеї. «З максимальною повагою та високим професіоналізмом співробітники музею працювали над тим, щоб зберегти цю цінну пам’ятку історії», – написала представниця мерії Верв’є Крістін Мегіс, коментуючи те, як працівники музею готували до відкриття експозицію, на якій буде виставлено скриньку із серцем першого мера.
П’єр Давід керував містом з 1798 року і до своєї смерті аж у 1839 році. Йому приписують повернення миру в місто після революційних подій у Бельгії 1830 року. А також створення першої бригади пожежників і середньої школи. У Верв’є йому встановлено кілька пам’ятників, а його іменем названо одну з вулиць міста.