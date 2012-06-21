У Запорізькому драмтеатрі ім. В. Магара обласна влада влаштувала відзначення Міжнародного дня осіб з інвалідністю й волонтера. Вітаючи присутніх, голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль наголосив на важливості об’єднання суспільства для допомоги тим, хто цього потребує.
За сумлінну працю із захисту прав та інтересів інвалідів, задоволення їхніх нагальних соціальних потреб очільник краю нагородив почесними грамотами Запорізької облдержадміністрації обласне об’єднання «Інваліди та ветерани АТО», Запорізький регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт», Мелітопольське навчально-виробниче підприємство №2 УТОС Українського товариства сліпих та підприємство «Бердянська трикотажка» міської організації інвалідів.
Подяку голови Запорізької ОДА оголошено медсестрі територіального центру соціального обслуговування Пологівської райради Надії Дяченко, волонтерові центру первинної організації ветеранів селища Новомиколаївка Ніні Кучменко, молодшій медсестрі терцентру соцобслуговування Токмацької райради Віті Столпаковій і керівникові районної волонтерської групи Якимівської районної організації ветеранів України Михайлу Федосову.
За даними департаменту соціального захисту населення обласної держадміністрації, кількість інвалідів у Запорізькій області постійно зростає. У 2007 році вона становила 90 тисяч осіб, або 4,9% населення, а торік — 122,6 тисячі (6,8%). На державному рівні впроваджено програми з підтримки людей з особливими потребами. Відповідно до Закону «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», майже 16 тисяч інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів отримали 254,1 мільйона гривень державної соціальної допомоги. З них надбавку на догляд — понад 6,5 тисячі осіб, зокрема на дітей 6—18 років — понад 4,3 тисячі. Середній обсяг допомоги становив приблизно 1600 гривень.
Паралельно з державними програмами для забезпечення потреб ветеранів та інвалідів у Запорізькій області діє програма «Назустріч людям» на 2015—2019 роки з обсягом фінансування 277,3 мільйона гривень. На заходи щодо розв’язання проблем, які належать до компетенції органів соцзахисту населення, на нинішній рік передбачено до 76,6 мільйона гривень.
До цієї програми внесено істотні зміни для розв’язання соціальних проблем учасників АТО та їхніх сімей, зокрема на допомогу демобілізованим з фронту понад 11 тисячам молодих запоріжців, що пройшли службу в АТО. З них перебувають на обліку як інваліди першої групи вісім осіб, другої — 35, третьої — 192.
— Люди з інвалідністю потребують від держави та суспільства не лише матеріальної допомоги, а й інших зусиль. Насамперед ідеться про увагу. Пишаємося всіма, хто переймається проблемами людей з інвалідністю. Це міські, обласні, територіальні центри, комунальні установи, що надають допомогу тим, кому вона дуже потрібна, — наголосив Костянтин Бриль.
Окремий уклін він адресував волонтерам, бо саме вони показують, що людяність — важлива риса українців. Адже лише спільними зусиллями можна допомогти тим, хто цього потребує.