Національний банк України з 14 квітня 2022 року дозволив банкам продавати готівкову іноземну валюту населенню. Очікується, що відновлення продажу готівкової валюти банками сприятиме зменшенню можливостей для функціонування ринку нелегальних валютообмінних операцій та відповідно зниженню ризиків для громадян. Про це повідомляє Урядовий портал.

Водночас для запобігання тиску на валютний ринок НБУ передбачив, що уповноважена установа може здійснювати продаж готівкової валюти клієнтам у межах різниці між загальними обсягами купленої нею готівкової іноземної валюти та проданої. Така різниця розраховуватиметься, починаючи з 13 квітня 2022 року.

Додатково Національний банк визначив особливості встановлення курсів готівкових валют для операцій уповноважених установ із клієнтами, зокрема:

курс продажу готівкової валюти уповноваженими установами може відхилятися не більше ніж на 10% відофіційного курсу НБУна день здійснення операції;

курс купівлі готівкової валюти уповноваженими установами не має бути нижчим за офіційний курс НБУна день здійснення операції.

Звертаємо увагу, що продаж безготівкової валюти банками клієнтам–фізичним особам і надалі заборонений, крім виключень, визначених постановою №18 від 24 лютого 2022 року(зі змінами).

Крім того, з метою недопущення неконтрольованого виведення капіталу за кордон Національний банк заборонив банкам достроково погашати кредити, отримані ними від нерезидентів.

Наведені вище зміни та низка інших уточнюючих змін унесені постановою Правління Національного банку України від 14 квітня 2022 року № 71 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18», яка набрала чинності 14 квітня.