Статут ООН ґрунтується на повазі всіх держав до суверенітету, територіальної цілісності та права визначати своє майбутнє, а не на тому, що хтось може вирішити спалити життя сусіднього народу чи депортувати його. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив, виступаючи на парламентському саміті «Кримської платформи».

«І зараз, коли деякі лідери держав зібралися на путінському саміті в казані й коли фактично повз цей їхній саміт можуть переміщувати військових із Північної Кореї ближче до фронту, в Україні під акомпанемент слів про нібито «недопущення напруги» ми все одно знаємо: переможе не злочинець, не той, хто руйнує й депортує, а той, хто об’єднує народи на основі фундаментальних людських цінностей і Статуту ООН», — сказав глава держави.

Володимир Зеленський представив план перемоги та закликав адвокатувати його у своїх країнах та розмовах із партнерами. За його словами, реалізація плану дасть змогу примусити росію до участі в Саміті миру та побачити повністю відновлену дієвість цілей і принципів Статуту Організації Об’єднаних Націй.

«Сьогодні, у Міжнародний день ООН, особливо потрібно про це сказати. Сказати тоді, коли мету, заради якої створено ООН, захищають не Радбез ООН і навіть не функціонери ООН, а ось такі формати співпраці, як «Кримська платформа» чи як Саміт миру. І дуже хотілося б нагадати міжнародній бюрократії та політичним лідерам, що сьогодні День ООН в усьому світі, а не десь у казані», — наголосив Президент.

«Кількість державних прапорів у цій залі зараз точно свідчить про те, що росія з 2014 року провалилася в головному для неї, а саме: путіну не вдалося зробити міжнародний злочин частиною норми для народів», — сказав він.

Президент нагадав, що майже два роки тому на саміті «Групи двадцяти» в Індонезії запропонував формулу миру, яка може відновити повну дієвість цілей та принципів Статуту ООН і захистити життя від агресій. Ідеться не лише про Україну.

«Якщо будемо успішні ми в тому, щоб завершити цю війну справедливо, то будь-який інший народ, проти якого можуть планувати подібну агресію, зможе бути впевненим, що світові вистачить сил та єдності, щоб захистити міжнародне право», — наголосив Президент і закликав присутніх бути активними та справді непохитними, бо злочинець не повинен виграти від цієї війни.

«Ми повинні вистояти в боях, які тривають зараз на землі в Україні. Так само ми повинні вистояти в битвах, які тривають у площині дипломатії.

росія ухиляється від справжньої дипломатії та не хоче віддавати вкрадене.

Але треба примушувати їх робити це. Тобто треба посилювати Україну та наші з вами спільні позиції», — закликав Володимир Зеленський.

Звертаючись до учасників саміту, Президент України подякував їм за допомогу в боротьбі за справедливість для нашої землі та всіх наших людей, і особливо тих, кого потрібно звільнити з російської окупації, російського полону, російської депортації.

«Знаю, що серед вас є представники кримськотатарського народу і є зараз Наріман Джелял, представник кримськотатарської спільноти, корінного народу Криму. Людина, яка пройшла російську неволю —репресії та ув’язнення. І його свобода є доказом того, що єдність і рішучість можуть зробити реальністю навіть те, що здавалося неможливим.

Ніде у світі не повинно бути сили в таких слів, як «окупація», «полон», «депортація». Обов’язково маємо досягти справжнього миру», — наголосив Володимир Зеленський.

Цей парламентський саміт «Кримської платформи», який відбувся у столиці Латвії Ризі, — третій. На ньому онлайн та офлайн були присутні понад 70 делегацій з усього світу. Перший парламентський саміт «Кримської платформи» відбувся 2022 року в Загребі (Хорватія), другий — торік у Празі (Чехія).

Джерело: Офіс Президента