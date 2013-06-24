Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив під час онлайн-виступу на панельній дискусії видання The Economist «Подолання конфліктів: у пошуках можливостей» в Афінах, Греція.

«За ці два з половиною роки ніщо так не шкодило нашій спільній справі, як страх ескалації. Ми чули це щоразу, коли закликали надати новий тип озброєння, якого Україна відчайдушно потребувала для захисту своїх людей і критичної інфраструктури. Ми чули це щоразу, коли потрібно було ухвалити важливе рішення: від надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС до інших великих політичних кроків», — зазначив міністр.

Глава МЗС підкреслив, що зрештою всі рішення було ухвалено, і жодне з них не призводило до ескалації з російського боку. Він нагадав, що, по-перше, росія сама постійно ескалює ситуацію і робить це незалежно від будь-яких рішень, а по-друге, «її ескалаційні кишені вже порожні».

«Моє прохання — вірте у здатність України перемагати й нарешті відмовтеся від страху ескалації. Це путін має нас боятися. Це він має намагатися передбачити наші кроки. Це він має бути обережним і шукати шляхи до припинення своєї агресії. А не навпаки», — цитує міністра МЗС.