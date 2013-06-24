Через збройну агресію росії в Україні додаткові викиди CO2 вже оцінюють у 10 мільярдів доларів. Однак наша країна продовжує виконувати взяті на себе міжнародні зобов’язання та не відмовляється від своїх кліматичних цілей. На цьому наголосив заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Євгеній Федоренко на полях СОР28 під час міністерської зустрічі Коаліції клімату та чистого повітря, повідомляє Міндовкілля.

Цього року темою зустрічі стали питання фінансування майбутніх ініціатив щодо скорочення викидів SLCP, тобто нетривало існуючих забруднювачів довкілля. Вони на другому місці після СО2 за впливом на зміну клімату, адже можуть зберігатися в атмосфері від кількох днів до десятиріч. Серед таких руйнівників клімату і метан.

«Попри війну Україна взяла на себе зобов’язання та ухвалила План заходів із скорочення викидів метану Global Methane Pledge. До 2030 року плануємо скоротити їх на 30%. Також продовжуємо впроваджувати євроінтеграційні реформи, які дадуть змогу українським підприємствам-забруднювачам модернізуватися. Ми рухаємося до принципів циркулярної економіки та зеленого розвитку», — зазначив Євгеній Федоренко.