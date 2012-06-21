Міністерство економічного розвитку і торгівлі розпочало громадське обговорення проекту постанови КМУ «Про затвердження вимог до суб’єктів господарювання щодо приймання електронних платіжних засобів в оплату за продані ними товари (надані послуги)». У відомстві зазначають, що це один із кроків у межах політики уряду та Національного банку щодо збільшення безготівкових розрахунків і наближення країни до європейських стандартів торговельного й банківського обслуговування.
Нововведення зобов’яже продавців і постачальників послуг надати клієнтам можливість оплатити товар чи послугу безготівково: або з використанням електронних платіжних засобів і платіжних пристроїв, або через електронні платіжні сервіси. Це передбачено Законом «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні». Однак підприємцям не обов’язково треба буде встановлювати платіжні термінали. Вони зможуть організувати розрахунки за допомогою платіжних сервісів, які не потребують наявності платіжного пристрою. Наприклад, оплату можна буде здійснювати через інтернет-банкінг, платіжні сервіси онлайн, з використанням mVisa, QR-коду, через переказ із картки на картку.
Підприємців не зобов’язуватимуть купувати звичайні платіжні термінали. Їх можна буде орендувати чи отримати безкоштовно на умовах банків-еквайрів. Кілька підприємців можуть використовувати один термінал.
Як повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку, використання безготівкових розрахунків може зменшити потребу в обороті готівкової гривні. Очікується, що з безготівковими розрахунками економіка стане прозорішою, а частка сірої та чорної економіки істотно скоротиться.
Лора ВОВК
для «Урядового кур’єра»