Верховна Рада 6 грудня схвалила проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік». Серед іншого він передбачає скорочення видатків за кількома бюджетними програмами з підтримки аграрної галузі на 2,079 мільярда гривень.

Зокрема зменшено видатки на державну підтримку галузі тваринництва — на 979 мільйонів гривень; на фінансову підтримку фермерських господарств — на 850 мільйонів. Фінансову підтримку сільгоспвиробників скорочено на 250 мільйонів гривень. Тобто загальне фінансування програм державної підтримки аграрної галузі скорочено з 6,354 мільярда гривень до 4,275 мільярда на тій підставі, що близько 2 мільярдів, передбачених на підтримку аграрної галузі цього року, не було використано.

Провідні аграрні асоціації виступають категорично проти таких змін. На думку сільгоспвиробників, ті два мільярди залишилися у бюджеті не тому, що аграрії їх не потребують, просто їх не змогли отримати через недосконалі механізми розподілу, заявляють у Всеукраїнській аграрній раді.

Насправді, як зазначають представники аграріїв, невикористаних грошей залишилося ще більше: станом на 1 грудня 2018 року передбачені програми підтримки галузі було виконано лише на 31%. Тобто з формально передбачених аграріям 6,354 мільярда гривень за 11 місяців вони отримали лише 1,951 мільярда.

Зокрема, за програмою державної підтримки галузі тваринництва з передбачених 4 мільярдів станом на 1 грудня 2018 року було використано 1,545 мільярда (програму виконано на 38,6%), за програмою здешевлення сільгосптехніки — з 945 мільйонів використано 383 мільйонів (40,5%). За програмою «фермерського мільярда» з передбачених 1,043 мільярда аграрії отримали лише 23 мільйони.

Динаміка бюджетних виплат за програмами державної підтримки АПК за останній місяць також невтішна. «За листопад аграріям за всіма програмами держпідтримки було сумарно виплачено лише 313 мільйонів гривень, левову частку цієї суми становить виплата дотації на голову КРС за друге півріччя, тобто за іншими програмами прогресу майже немає, — зауважує заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Михайло Соколов. — Ми вважаємо, що ситуація, яка склалася у 2018 році з державною підтримкою аграрної галузі, — спланована акція, щоб формально дотриматися вимоги про виплату сільгоспвиробникам 1% аграрного ВВП, гарантованої Податковим кодексом, але грошей не дати. Усі усвідомлювали, що зрештою малий і середній аграрний бізнес, який потребує державної допомоги, дотацій не отримає».

Натомість не було надано кошти на напрями, які самі сільгоспвиробники вважають пріоритетними: здешевлення кредитів та квазіакумуляцію ПДВ. 5 листопада Всеукраїнська аграрна рада та інші члени Громадської спілки «Всеукраїнський аграрний форум» звернулися до Президента Петра Порошенка із закликом сприяти скасуванню неефективної державної підтримки аграрної галузі, за якої виплати або здійснюють на користь великих компаній, або вони залишаються в бюджеті невикористаними. Однак на наступний рік запланований порядок розподілу коштів такий самий, як і цьогорічний.

Тому аграрії заявили про намір відмовитися від такої допомоги, натомість запропонували спрямувати зекономлені кошти на компенсацію втрат доходів бюджету від ухвалення законопроектів щодо зниження ставки ПДВ для деяких видів сільгосппродукції до 10% та запровадження податку на виведений капітал. Перша із запропонованих новацій, вважають сільгоспвиробники, мала б сприяти зниженню роздрібних цін на продукти харчування і збільшенню попиту на вітчизняну аграрну продукцію, підвищенню її конкурентоспроможності на світовому ринку, друга дала б поштовх розвитку економіки, зростанню зайнятості та рівня оплати праці. Однак жодної з цих пропозицій не було враховано.