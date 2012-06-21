На прийом до лікаря в усіх поліклініках Рівного тепер можна записатися онлайн: із 28 лютого тут запрацювала нова електронна система, яка дає змогу пацієнтові отримувати й інші зручні сервіси. Початку роботи проекту передувала напружена робота: самі медики вчилися на марші. Тож у попередні два тижні в реєстратурах були чималі черги, яких нині майже немає.
— Усі три центри ПМСД міста запрацювали в новій електронній системі. Ще тиждень на роботу в тестовому режимі — й проблем не буде, — впевнений начальник управління охорони здоров’я виконавчого комітету Рівненської міської ради Віктор Іськів. Дивимося, як усе це працює, в поліклініці №2 центру ПМСД «Центральний». «Наш центр обслуговує 107 тисяч громадян, майже 72 тисячі з них уклали декларації із сімейними лікарями, а їх у нас 65. Дивіться, як працює електронна реєстратура, як користується сервісом лікар, — проводить своєрідну екскурсію головний лікар найсучаснішого в Рівному центрі Олег Шрам. — Хоч і витратили на навчання медиків чималі кошти, сподіваюся, що повернуться вони сторицею».
15 хвилин, каже сімейний лікар Василь Кректун, які система відводить на прийом пацієнта, цілком достатньо, щоб його оглянути й поспілкуватися. Тим часом медсестра вносить у комп’ютер необхідну інформацію. Виходячи з кабінету, пацієнт отримує її в роздрукованому вигляді. За бажанням її надішлють і до його електронного кабінету. Створити такий кабінет нескладно, саме через нього можна і на прийом до лікаря записатися, й електронний рецепт на «Доступні ліки» отримати.
Оскільки з 1 квітня ця урядова програма переходить під контроль Національної служби здоров’я, в Рівному запрацюють такі рецепти. Їх не потрібно роздруковувати, достатньо завітати до аптеки зі смартфоном чи мобільним телефоном. Адже більшість аптек давно працюють в електронному реєстрі «Доступні ліки».
За місяць у Рівному з’являться електронні листки непрацездатності. До речі, нині в Україні 52—53% пацієнтів уже записуються на прийом до лікарів онлайн. Вікно можливостей залишається й для тих, хто інтернетом не користується: у Рівному можна записатися по телефону (всі міські поліклініки мають мобільні номери) чи прийти особисто.
Тепер шляхом обласного центру підуть Здолбунівський та Володимирецький райони. І для лікарів, і для пацієнтів так швидше і зручніше.