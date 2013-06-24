У 83-ті роковини трагедії Бабиного Яру Президент Володимир Зеленський ушанував пам’ять жертв масових нацистських розстрілів під час окупації Києва у 1941—1943 роках. У церемонії вшанування пам’яті розстріляних євреїв та інших жертв нацистів, яка відбулася на території Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр», узяли участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький, рабини й посли.

Представники юдейських релігійних організацій прочитали поминальну молитву. Володимир Зеленський подякував усім присутнім, хто вшанував пам’ять загиблих.

«Ми не можемо забувати про такі страшні часи — фашизму, нацизму. Маємо про це нагадувати всім. Згадувати не лише в Україні, а й нагадувати всім, хто за кордонами нашої держави, що такі страшні часи не можуть повернутися знову», — наголосив він.

Глава держави відзначив вагомий внесок країн-союзників та єврейського народу в перемогу над нацизмом.

Лише впродовж 29—30 вересня 1941 року нацисти розстріляли понад 30 тисяч осіб у Києві: дітей, жінок, літніх людей. Шлях, яким місцевих жителів гнали до Бабиного Яру, назвали дорогоюсмерті, повідомляє Офіс Президента.