Володимир КОЛЮБАКІН
«Урядовий кур’єр»
Багато хто на початку літа прогнозував, що через занадто рясні дощі якість українського зерна цьогорічного врожаю буде поганою. Втім, президент Української зернової асоціації (УЗА) Микола Горбачьов стверджує –– це не так, навпаки: зерно, яке зараз надходить, високоякісне. Показники наповненості зерна високі навіть у зерна четвертого класу і лише низький вміст протеїну не дає йому права вважатися продовольчим.
Найкращі якісні показники, зауважує Микола Горбачьов, –– в Одеській області через кращий, ніж у деяких інших регіонах, температурний режим. Тож і класність зерна там висока.
На Заході України ситуація дещо інакша, там через погодні умови збирання почнеться пізніше. Наразі зерно поки у полі, частина його вражена фузаріозом –– за попередніми оцінками це 1––3%, точніше буде видно вже після збирання. Втім, є сподівання, що частка ураженого зерна не буде дуже високою. Також треба врахувати, що частка західних областей у валовому зборі зерна не перевищує 17––20%, тож три відсотки від 20 відсотків –– це майже ніщо.
Щодо експорту, то його географія в основному буде такою, як і минулого сезону, щоправда, наші експортери потроху починають заходити на ринок Латинської Америки. Так, торік, вперше в історії незалежної України, відвантажили першу партію зерна до Еквадору.
Водночас, говорячи про модну нині тему виробництва продукції з високою доданою вартістю, Микола Горбачьов зауважує –– щодо зерна можливості тут дуже обмежені. Практично це лише виробництво борошна, але воно зберігається гірше, ніж зерно. У ньому швидко розмножуються шкідники, а протруїти борошно так, як зерно, неможливо. Крім того, у різних країнах діють різні стандарти на борошно.
На додачу президент УЗА спростував твердження про те, що Україну слід вважати країною, що розвивається, бо вона, мовляв, експортує багато зерна. Микола Горбачьв зауважує: США експортують ще більше зерна, але ніхто не назве цю країну такою, що розвивається. Варто додати, що багато експертів вважають зерно не сировиною, а продуктом первинної переробки, отже, і експорт його не є сировинним.
А головна проблема зернотрейдерів нині, за словами експерта, –– це логістика, особливо –– залізнична. Президент УЗА вважає, що проблема малої ефективності «Укрзалізниці» полягає у тому, що це державне підприємство, і пропонує модель державно-приватного партнерства.