Британські вчені виявили, що у людей, які перехворіли на COVID-19, частіше розвиваються депресія, деменція, психоз та інсульт. У третини пацієнтів з коронавірусною інфекцією трапився психологічний чи неврологічний розлад. Проте ті, хто з важкою формою хвороби потрапив до лікарні або в реанімацію, мав ще більший ризик ускладнень.

Дослідники припускають, що це пов’язано з наслідками стресу після хвороби і з самим вірусом, який впливає на мозок. Науковці проаналізували електронні медичні картки понад пів мільйона пацієнтів зі США, щоб дослідити, хто з них розвинув хоч один із 14 загальних психологічних та неврологічних станів, серед яких інсульт, хвороба Паркінсона, деменція, психоз, розлади настрою, тривожні розлади.

Зростання тривожності та перепади настрою були найпоширенішими діагнозами серед пацієнтів із COVID-19. І вони, мабуть, були пов’язані зі стресом, спричиненим переживанням хворого, особливо якщо його госпіталізували. Інсульт та деменція частіше залежали від біологічного впливу самого вірусу або реакції організму на інфекцію загалом.

Дослідження мало спостережний характер, тому науковці не могли точно визначити, чи спричинений котрийсь із діагнозів саме коронавірусом, чи у деяких пацієнтів міг трапитися інсульт або розвинутися депресія протягом наступних кількох місяців, навіть якщо вони не захворіли б на COVID-19. Проте порівнявши групу людей, які перенесли COVID-19, із групою тих, хто перехворів на звичайний грип, і тих, хто нездужав на інші респіраторні хвороби, науковці з Оксфордського університету дійшли висновку, що COVID-19 був пов’язаний з виникненням більшої кількості подальших захворювань мозку, ніж інші респіраторні недуги. Хворі мали на 16% більше шансів зазнати психологічного або неврологічного розладу після коронавірусу, ніж після інших респіраторних інфекцій, і на 44% більше, ніж ті, хто переніс грип. І що важчою була форма COVID-19, то більша ймовірність, що людина матиме подальші проблеми із психічним здоров’ям.

За словами професора неврології Масуда Хусайна з Оксфордського університету, коронавірус потрапляє в мозок і завдає йому прямих ушкоджень. Це може впливати на процес зсідання крові, що призводить до інсультів. А загальне запалення, яке відбувається в організмі залежно від того, як він реагує на інфекцію, може безпосередньо вплинути на роботу мозку.