Днями відбулася робоча зустріч представників Міністерства оборони, Збройних сил України, громадянського суспільства й незалежних експертів, які працюють над розробленням політик закупівель, управління інтелектуальною власністю і стратегії цифрової трансформації Сил безпеки та оборони. У робочі групи входять зокрема фахівці профільних управлінь, департаментів Міноборони, Офісу з підтримки змін МОУ, Збройних сил України, Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій, Агенції оборонних закупівель, Верховної Ради, Національного агентства з питань запобігання корупції, програми EU4PFM, Центру протидії корупції, Transparency International, State Watch.

«Важливо побудувати екосистему, в якій громадськість ефективно взаємодіє з міністерством та іншими державними структурами задля спільного напрацювання рішень, які стануть основою якісних змін», — сказав у виступі заступник міністра оборони Станіслав Гайдер. За його словами, залучення громадськості та співпраця з іншими державними органами, партнерами сприятиме зміцненню підзвітності, прозорості та якості управління.

Очікуваний результат проєкту — розроблення документів політики у трьох визначених пріоритетних сферах і їх погодження із ключовими зацікавленими сторонами.

Протягом восьми практичних тренінгів учасники пройдуть усі етапи формування державної політики — від визначення проблем і їх пріоритизації до пошуку й вибору варіантів рішення, розроблення плану реалізації. Відбудуться також консультації із ключовими зацікавленими сторонами.

«Ідеться про системні зміни, а не гасіння пожеж. Наша мета — отримати практичний продукт, який зробить функціонування сектору безпеки та оборони ефективнішим», — зауважила керівниця Офісу з підтримки змін Міноборони Юлія Марушевська.

Запропоновані під час пілотного проєкту підходи мають стати складовою впровадження загальноприйнятого у країнах НАТО циклу формування політики, повідомляє Міноборони.