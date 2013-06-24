За плечима у збірної України з футболу багато відбіркових циклів на престижних міжнародних турнірах. А от участь у самих міжнародних турнірах можна перелічити на пальцях однієї руки: чвертьфінальний чемпіонат світу-2006, «подароване» Євро-2012, «рекордний» для улюбленців Фоменка чемпіонат Європи у Франції, і ковідне Євро-2020, на якому ціною травми Бєсєдіна збірна України пробилася до 1/4 фіналу турніру.

Наступна зупинка – Німеччина-2024. Але для нашої команди участь у чемпіонаті Європи вже стоїть під питанням. Два чітко окреслені лідери групи й поразка в першому матчі відбору від Англії на Вемблі з рахунком 2:0 практично заковують нашу збірну в кайдани. Втім, це не перший випадок, коли збірна України починає відбірковий цикл із програшу. Згадаймо, що з цього вийшло в попередні рази.

Проте не забуваємо, що великий спорт може бути значно ближчим, через можливості, які надають сучасні оператори. Платформа вбет завоювала популярність серед вітчизняних гравців завдяки надійності, системному підходу та вмінню відповідати запитам клієнтів. Тут бажання зануритися в футбольний азарт буде задоволене миттєво.

Україна – Литва. Кваліфікація ЧЄ-1996

Вересень 1994-го. Діти тільки-но пішли до школи, а збірна Литви прибула до Києва, щоб зіграти матч відбору на Євро зі збірною України. Для «синьо-жовтих» це теж був «перший дзвоник» – до матчу з Литвою. До цього українська національна команда грала лише товариські поєдинки. 20 тисяч глядачів прийшли подивитися, як рідна футбольна збірна робить перші кроки на міжнародному рівні.

Однак у команді Олега Базилевича ще до матчу з’явились кадрові проблеми. Справа в тому, що боси чемпіона України – київського Динамо – не відпустили своїх гравців на двотижневий збір у Болгарію. У відповідь на це Базилевич вирішив обмежитися гравцями з інших команд. Принциповість головного тренера призвела збірну України до першої офіційної поразки в історії. На початку другого тайму литовці забили 2 голи з інтервалом у 2 хвилини й полетіли додому з трьома очками в активі.

Далі українська збірна почала перестрілку з іншими учасниками групи: 4 перемоги, 4 поразки й 1 нічия після другого матчу з Литвою. Як підсумок – 4-те місце у відбірковому циклі на Євро-1996, вище фінішували Литва, Італія та Хорватія.

Україна – Польща. Кваліфікація ЧС-2002

Футбольна фортуна при жеребі груп відбору на чемпіонат світу в Японії та Південній Кореї повернулась до України тим боком, яким і було потрібно. У квартеті української команди не було жодної топ-збірної, якій би одразу всі віддавали 1-е місце. Натомість були Польща, Білорусь, Норвегія, Вельс та Вірменія. Здавалося, що з Шевченком і Ребровим попереду, Гусіним та Тимощуком у центрі, Лужним у захисті та Валерієм Лобановським на тренерському містку збірна України не відчує жодних проблем з суперниками та досить спокійно поїде на Мундіаль. «Наша мета – 2002» – гасло, яке з ноткою ностальгії пригадають вболівальники зі стажем.

Однак вже на початку відбіркового циклу «синьо-жовті» програли «матч за перше місце». Зустріч зі збірною Польщі на НСК Олімпійському розпочалася жваво. Вже до 15-ї хвилини рахунок на табло був 1:1: загадковий Олісадебе та Шевченко стали причинами радощів вболівальників своїх команд. Та на цьому поляки не зупинились, натомість у збірної України наступальні аргументи вичерпалися. Наприкінці першого тайму після паніки у штрафному майданчику українців Олісадебе забив другий гол, а на 54-й хвилині Радислав Калужний поставив крапку в матчі.

Та поразка була останньою для нас у групі, але вона та ще кілька подальших нічиїх коштували збірній України 1-го місця. Друга сходинка вивела команду Лобановського на збірну Німеччини в плей-оф відбору, якій ми поступилися місцем на чемпіонаті світу у двоматчевому протистоянні (1:1, 1:4).

Україна – Словаччина. Кваліфікація ЧЄ-2016

Доля знову подарувала збірній України можливість без зайвих проблем потрапити на чемпіонат Європи. Проте національна команда полюбляє змушувати своїх вболівальників бути напруженими до самого кінця відбіркового циклу. Формат кваліфікації на Євро-2016 пропускав напряму аж 2 збірні, а учасники, які посіли 3-тє місце, боролися за потрапляння на турнір через плей-оф. Суперниками України у групі C були Іспанія, Словаччина, Білорусь, Люксембург та Північна Македонія.

Команда Михайла Фоменка розпочала кваліфікацію матчем проти словаків. Відсутність Коноплянки та Ротаня не збентежила букмекерів, які були переконані в перемозі українців. Утім, на 17-й хвилині Мак прокинув м’яча поміж ніг Ракицького і відкрив рахунок у матчі. Гостям НСК Олімпійського вистачило цього голу для перемоги, але Андрій П’ятов спробував зупинити їхній тріумф на останній хвилині гри.

Воротар збірної України в кінці матчу прибіг на кутовий і «запхав» м'яч у ворота. Однак гол не було зараховано через порушення правил на воротаря суперника. За підсумками десяти зіграних матчів збірна України посіла третє місце, в плей-оф переграла Словенію (2:0, 1:1) і відправилась на «легендарне» для Тимощука Євро у Францію.

Надія є?

Як бачимо, до поточної кампанії Євро-2024 збірна Україна тричі програвала стартовий матч відбору на великих турнірах збірних. Із цих трьох випадків «синьо-жовті» лише одного разу змогли в підсумку пройти кваліфікацію, один раз вилетіли у плей-оф відбору і ще одного разу не вийшли навіть до плей-оф. Тож варто вірити…

Мирослав КОЛОТИЛО

для «Урядового кур’єра»