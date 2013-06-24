У День Європи в Укрінформі обговорювали ідеї монументів та центрального меморіалу на Національному військовому меморіальному кладовищі. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Традиція військових поховань у Європі дуже розвинута: уніфіковані намогильні споруди, потужні меморіали та монументи, вічний вогонь тощо. Європейські військові кладовища давно стали не лише місцем памʼяті, а й однією з обовʼязкових точок відвідин для туристів.

Під час заходу представники Мінветеранів, державної установи “Національне військове меморіальне кладовище”, історики, військовослужбовці ЗСУ, ветерани, скульптори, дослідники мілітарної традиції, родини полеглих та громадськість обговорювали низку важливих питань, що стосуються Національного військового меморіального кладовища.

Заступник Міністра у справах ветеранів Фархад Фархадов відкрив захід та пояснив, що нам зараз важливо наповнити НВМК символами та сенсами, саме тому ми звертаємося до експертного середовища: “Кожна думка буде опрацьована, адже сьогодні ми зібралися із експертами у своїх сферах — від істориків до скульпторів — для того, щоб зібрати пропозиції, аби напрацювати технічні вимоги для оголошення відкритого архітектурного конкурсу на кращу ідею центрального монументу на НВМК”.

Заступник директора державної установи Ярослав Старущенко розповів про хід реалізації НВМК. Зараз тут тривають підготовчі, а проектна документація на будівництво — на фінальній стадії в державній експертизі. Продовжують прокладати проїзні шляхи та активно готуватися до будівельних робіт. Адже за всіма прогнозами вже в кінці серпня або на початку осені мають відбутися перші поховання героїв із почестями.

У свою чергу начальник відділу меморіальної роботи ДУ “НВМК” і модератор заходу Максим Зубов розповів про можливі стандарти для надмогильних споруд. Зокрема, пропонується наносити на них вичерпний перелік, а саме: державний герб, фотографію, інформацію про роки життя, релігійний символ та найвищу нагороду захисника або захисниці на момент поховання.

"Ми повинні враховувати той факт, що сама площа намогильної споруди, має певні обмеження, і всю інформацію, яку нам хочеться розмістити, ми не зможемо, бо маємо зберегти естетику", — прокоментував Максим Зубов.

Також учасники обмінялися думками щодо концепції центрального монумента на НВМК, який буде увічнювати всіх загиблих захисників та захисниць України. Зійшлися на думці, що варто передбачити можливість наявності Могили невідомого солдата, продумавши не лише ідею, а й назву. І також, можливо, доречно буде обʼєднати в один образ усіх захисників і захисниць, добровольців, невідомих солдатів.

Сучасна російсько-українська війна триває. Для України принципово дізнатися імʼя кожного полеглого, але на полі бою ситуації бувають різні. І є ті, кого можна буде опізнати лише з часом. Але всі військові, що загинули за Україну, мають бути поховані з почестями. Саме тому на НВМК буде сектор для полеглих невідомих воїнів. І, як зазначив, головний архітектор ескізного проєкту Сергій Дербін: “Було вирішено вшанувати невідомих солдатів окремим монументом”.