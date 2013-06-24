Уряд затвердив зміни, які дозволять електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) здійснювати інформування пацієнтів через альтернативні канали.
Так повідомлення від ЕСОЗ з кодом підтвердження, номером е-рецепта або е-направлення невдовзі надходитимуть також в Дію або Viber як альтернатива для СМС-повідомлень.
Наразі фахівці ДП «Електронне здоров'я» та НСЗУ проводять внутрішні тестування відправлення push-повідомлень від ЕСОЗ.
Відповідні зміни внесені в постанову КМУ №411 «Деякі питання електронної системи охорони здоров’я» від 25 квітня 2018 року.
Які повідомлення будуть надходити в застосунок Дія та Viber?
- Номер е-рецепта та код його погашення
- Код е-направлення до медичних фахівців
- СМС-підтвердження, як от – підтвердження дозволу на доступ до даних, створення плану лікування та ін.
Як буде здійснюватися інформування за новим процесом?
- Сповіщення через Дію
Якщо пацієнт має застосунок Дія, то першочергово сповіщення від ЕСОЗ надійде сюди. Якщо повідомлення не буде доставлено, то воно надсилатиметься у Viber.
- Сповіщення через Viber
За наявності месенджера повідомлення надійде у Viber на номер телефону, за яким пацієнт зареєстрований в ЕСОЗ.
- Сповіщення через СМС
Якщо у пацієнта немає мобільного застосунку Дія чи Viber, повідомлення про цифрову послугу як і раніше надійде через СМС на мобільний номер пацієнта.
Push-повідомлення від ЕСОЗ в Дія та Viber запрацюють незабаром. Цей процес буде здійснюватися автоматично та прискорить доставку сповіщення у найбільш зручний для пацієнта спосіб. Також це дозволить уникнути збоїв у надсиланні СМС, пов'язаних із роботою мобільного оператора.
Що робити, якщо пацієнт не має телефону?
Як і раніше пацієнти, які не мають телефону та зареєстровані в ЕСОЗ за скан-копіями документів, будуть отримувати інформаційну довідку. Така інформаційна довідка містить всю інформацію, необхідну, наприклад, для погашення е-рецепта чи отримання медичних послуг за е-направленням.
Для дітей та інший недієздатних пацієнтів процес також не зміниться – повідомлення як і завжди надійде одному з батьків або законному представнику через доступний канал інформування.