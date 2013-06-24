Уряд затвердив зміни, які дозволять електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) здійснювати інформування пацієнтів через альтернативні канали. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Так повідомлення від ЕСОЗ з кодом підтвердження, номером е-рецепта або е-направлення невдовзі надходитимуть також в Дію або Viber як альтернатива для СМС-повідомлень.

Наразі фахівці ДП «Електронне здоров'я» та НСЗУ проводять внутрішні тестування відправлення push-повідомлень від ЕСОЗ.

Відповідні зміни внесені в постанову КМУ №411 «Деякі питання електронної системи охорони здоров’я» від 25 квітня 2018 року.

Які повідомлення будуть надходити в застосунок Дія та Viber?

Номер е-рецепта та код його погашення

Код е-направлення до медичних фахівців



СМС-підтвердження, як от – підтвердження дозволу на доступ до даних, створення плану лікування та ін.

Як буде здійснюватися інформування за новим процесом?

Сповіщення через Дію

Якщо пацієнт має застосунок Дія, то першочергово сповіщення від ЕСОЗ надійде сюди. Якщо повідомлення не буде доставлено, то воно надсилатиметься у Viber.

Сповіщення через Viber

За наявності месенджера повідомлення надійде у Viber на номер телефону, за яким пацієнт зареєстрований в ЕСОЗ.

Сповіщення через СМС

Якщо у пацієнта немає мобільного застосунку Дія чи Viber, повідомлення про цифрову послугу як і раніше надійде через СМС на мобільний номер пацієнта.

Push-повідомлення від ЕСОЗ в Дія та Viber запрацюють незабаром. Цей процес буде здійснюватися автоматично та прискорить доставку сповіщення у найбільш зручний для пацієнта спосіб. Також це дозволить уникнути збоїв у надсиланні СМС, пов'язаних із роботою мобільного оператора.

Що робити, якщо пацієнт не має телефону?

Як і раніше пацієнти, які не мають телефону та зареєстровані в ЕСОЗ за скан-копіями документів, будуть отримувати інформаційну довідку. Така інформаційна довідка містить всю інформацію, необхідну, наприклад, для погашення е-рецепта чи отримання медичних послуг за е-направленням.

Для дітей та інший недієздатних пацієнтів процес також не зміниться – повідомлення як і завжди надійде одному з батьків або законному представнику через доступний канал інформування.