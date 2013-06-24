24 січня Міністерство у справах ветеранів України спільно з Міністерством цифрової трансформації України розпочали бета-тестування електронної послуги з отримання через Портал Дія статусів:

особи з інвалідністю внаслідок війни

статусу члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України

Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Ми продовжуємо цифровізовувати послуги для ветеранів, одночасно забезпечуючи їх доступність «офлайн» та «онлайн». Нові послуги мінімізують бюрократію та полегшать отримання статусів для ветеранів та їх близьких. В результаті ветерани та родини загиблих (померлих) Захисників та Захисниць отримають зручне подання заяви на отримання статусу, а уповноважені особи місцевих структурних підрозділів з питань ветеранської політики - електронний кабінет для опрацювання таких заяв», - зазначила Міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова.

Цифровізація сервісів і безбар’єрність послуг для ветеранів та їх родин – пріоритетний напрямок роботи Мінветеранів.

Послуги реалізуються Міністерством у справах ветеранів України спільно з Міністерством цифрової трансформації України за сприяння «Проекту підтримки Дія».