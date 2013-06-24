Під час березневої сесії ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) 47 держав-членів МАГАТЕ виступили зі спільною заявою з нагоди третіх роковин незаконної окупації росією Запорізької атомної електростанції.

Держави — члени МАГАТЕ підтвердили свою рішучу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та засудили незаконне захоплення росією ЗАЕС, а також російські атаки на об’єкти ядерної інфраструктури України. Вони закликали російську федерацію негайно припинити будь-які воєнні дії, які ставлять під загрозу ядерну безпеку України та всього регіону, і наголосили на важливості неухильного дотримання семи незамінних принципів ядерної безпеки та п’яти принципів захисту ЗАЕС, визначених генеральним директором МАГАТЕ.

«Присутність росії на Запорізькій АЕС порушує сім незамінних принципів ядерної безпеки та захищеності в умовах збройного конфлікту, що призвело до технічної деградації станції та створює серйозні загрози для безпеки й захищеності в регіоні», — йдеться у заяві.

Заява звертає увагу на постійні загрози ядерній безпеці, що виникають унаслідок російської воєнної агресії. Ідеться про російські атаки на критичну енергетичну інфраструктуру України, зокрема електропідстанції, які забезпечують стабільне електропостачання українських АЕС.

Заява згадує нещодавній удар російського дрона по Чорнобильській АЕС, що спричинив пожежу на Новому безпечному конфайнменті — об’єкті, який накриває зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС.

Держави-члени підкреслили важливість діяльності МАГАТЕ щодо моніторингу ядерної безпеки в Україні та закликали міжнародну спільноту до подальшої підтримки нашої країни. У заяві наголошено на необхідності продовження фізичної присутності експертів МАГАТЕ на ЗАЕС та інших ядерних об’єктах України, а також забезпечення безперешкодного доступу агентства для незалежного моніторингу ситуації.

У цьому контексті висловлено занепокоєння щодо останньої ротації експертів МАГАТЕ із ЗАЕС. Заява наголошує на винятковості цієї ситуації та засуджує дії росії, які цілеспрямовано перешкоджають роботі МАГАТЕ в Україні та створюють безпрецедентний тиск на персонал агентства в середовищі підвищеного ризику. Заява закликає всі держави-члени підтримувати авторитет, незалежність і неупередженість МАГАТЕ.

Міністерство закордонних справ нагадує, що на початку березня виїзд експертів МАГАТЕ із ЗАЕС відбувся за маршрутом, не погодженим з українською стороною. Україна розглядає дії МАГАТЕ як гуманітарну евакуацію в умовах загрози життю та здоров’ю його співробітників. Зазначена ситуація — наслідок російського шантажу та системних спроб нав’язати міжнародним організаціям незаконні суперечливі механізми діяльності на тимчасово окупованих територіях.

Україна високо цінує міжнародну солідарність і підтримку від партнерів у протидії російським загрозам ядерній безпеці й продовжуватиме докладати всіх зусиль для повернення ЗАЕС під повний контроль компетентних українських органів, повідомляє МЗС.