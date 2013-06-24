24 серпня на Софійській площі в Києві відбулися заходи з нагоди Дня Незалежності України.

«Україна завжди зберігатиме незалежність, і це вже ніколи не буде під питанням. Ми всі разом дали відповідь — і це історична відповідь — завдяки нашій єдності, нашій сміливості, нашій спільній роботі. Відповідь, чи бути Україні, чи бути українцям. Коли зовнішня агресія ставить таке запитання перед нами, перед нашою нацією, усе залежить від мільйонів людей, кожен своїми діями визначає долю всього народу й увесь народ своєю спільною силою визначає долю кожного», — зауважив Володимир Зеленський.

Президент закликав пам’ятати, якою ціною Україна захищає своє життя.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх українців та українок, які віддали життя за нашу державу.

Президент вручив орден «Золота Зірка» рідним загиблих Героїв України. Цього звання удостоєно:

ПідполковникаВадима Корженка. У боях під його командуванням знищено майже 80 російських окупантів та ще 100 поранено, знищено два танки Т-72 та чотири пошкоджено, 12 окремий штурмовий загін ПВК «вагнер» повністю втратив боєздатність і був змушений відступити. Вадим Корженко помер у лікарні торік 29 листопада внаслідок бойового поранення.

Розвідника-навідника Олексія Слющенка. Солдат відбивав атаки ворожих дронів-камікадзе на електричні мережі Миколаївської області та виконував бойові завдання на островах дельти Дніпра на Херсонщині. Торік у червні прикривав відхід розвідувальної групи, помітив російських загарбників, відкрив вогонь і самостійно прийняв бій. Завдяки цьому Олексій Слющенко відвернув увагу ворога від основної групи, сам загинув.

ПолковникаАндрія Єфросиненка. Під час штурмових дій урятував пораненого побратима, а потім продовжив керувати боєм. Разом з розвідувальною групою прикордонників знищив опорний пункт ворога та десять окупантів. 14 листопада 2023 року разом з побратимами протягом семи годин утримував позицію. Воїни відбили п’ять атак і знищили майже 30 російських окупантів, але від ворожої кулі Андрій Єфросиненко загинув.

Володимир Зеленський відзначив найвищою державною нагородою ще трьох воїнів:

Молодшого сержантаАндрія Головню. Безпосередньо бере участь і керує протитанковими розрахунками відділення. Особисто знищив 60 одиниць ворожої техніки: 30 МТ-ЛБ, 15 БМП і 15 танків.

Старшого сержантаВолодимира Міщенка. У складі 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка тримав оборону поблизу Авдіївки й нині продовжує стримувати російських окупантів на Донеччині. Розрахунки взводу під його командуванням знищили дев’ять літаків Су-25 та два гелікоптери Мі-24.

Молодшого лейтенантаОлександра Роговського. Особисто знищив спостережний пункт російських окупантів, пострілом із гранатомета зупинив ворожий БТР, а також підбив танк Т-90 і знищив весь екіпаж. Торік у липні зазнав осколкового поранення правого передпліччя, але попри це продовжив керувати обороною. Із підлеглими знищив майже взвод окупантів на Харківщині.

Ще чотирьом захисникам Президент вручив відзнаку «Хрест бойових заслуг». Її отримали майориПавло Корбет іЮрій Боднар, старший сержантГригорій Найда і молодший сержантОльга Коротка.

Глава держави також відзначив захисників орденами Богдана Хмельницького, «За мужність», Данила Галицького та «За заслуги».

Президент вручив бойові прапори 42 окремій механізованій бригаді оперативного командування «Захід» Сухопутних військ ЗСУ та Окремій артилерійській бригаді Нацгвардії, а також відзнаки «За мужність і відвагу» 58 окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського оперативного командування «Північ», 77 окремій аеромобільній бригаді Десантно-штурмових військ ЗСУ та 31 бригаді імені генерал-майора Олександра Радієвського Національної гвардії України.

Володимир Зеленський присвоїв почесні найменування: 40 бригаді тактичної авіації повітряного командування «Центр» Повітряних сил ЗСУ — «Привид Києва», 103 окремій бригаді територіальної оборони Сил ТрО ЗСУ — «імені Митрополита Андрея Шептицького», повідомляє Офіс Президента.