Міністерство закордонних справ засудило псевдовибори президента рф на окупованих українських територіях як незаконні та закликало громадян не брати в них участі

«Кампанія з імітації виборів президента, що триває в російській федерації, яку російська влада здійснює на тимчасово окупованих частинах території Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей України, а також в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, демонструє подальше зухвале нехтування російською федерацією нормами та принципами міжнародного права», — наголошено в заяві вітчизняного зовнішньополітичного відомства.

«Незважаючи на неодноразове засудження світовою спільнотою проведення російською федерацією під виглядом псевдореферендумів та «виборів» юридично нікчемних заходів на тимчасово окупованих територіях України, керівництво рф свідомо ігнорує заклики до припинення подібних дій і всупереч численним резолюціям ГА ООН і рішенням інших авторитетних міжнародних організацій на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України не полишає спроб анексії тимчасово окупованих російською федерацією внаслідок збройної агресії територій України шляхом поширення на них норм російського законодавства.

Міністерство закордонних справ України наголошує, що проведення «виборів» президента російської федерації на тимчасово окупованих територіях України — в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України — незаконне та не матиме жодних правових наслідків.

Примусове залучення до участі у так званих виборах мільйонів громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, або під примусом переміщених на територію рф так само незаконне. Це в поєднанні з відсутністю будь-яких ознак відповідності виборчої кампанії в рф загальновизнаним демократичним принципам і стандартам проведення виборів, усуненням опонентів російської влади ставить під сумнів об’єктивність і легітимність будь-яких підсумків цих псевдовиборів.

Закликаємо громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях України або вимушено перебувають на території російської федерації, не брати участі у псевдовиборах президента рф. Задля власної безпеки та з огляду на схильність російської влади до провокацій закликаємо у дні голосування уникати місць масового скупчення людей поблизу «виборчих дільниць», об’єктів військової інфраструктури окупаційних військ рф.

Україна закликає іноземні держави та міжнародні організації не надсилати міжнародних спостерігачів для участі в черговому фарсі, який кремль видає за президентські вибори, організованому ним зокрема на суверенній території України, утриматися від визнання їхніх підсумків та попереджає про притягнення всіх порушників українського законодавства до правової відповідальності.

російська диктатура давно не має нічого спільного з демократією, зокрема процедурою відкритих і конкурентних виборів. володимира путіна, який перебуває в розшуку Міжнародного кримінального суду за підозрою у скоєнні тяжких воєнних злочинів, вже 24 роки утримує у владі не вільне волевиявлення народу, а маніпуляції з конституцією російської федерації, тотальна пропаганда, знищення будь-яких проявів політичної конкуренції та політичне насильство, зокрема вбивства значимих незалежних політичних фігур.

Подальша консервація агресивного та реваншистського путінського режиму становить безпрецедентний виклик для Європи, Центральної Азії та інших регіонів світу, на які може поширитися російський терор і хаос. Ігнорування цього призведе до подальшого зростання загрози для міжнародного миру та безпеки.

Закликаємо міжнародні медіа та публічних осіб не допомагати кремлю у створенні ілюзії виборчого процесу та не називати цей фарс виборами, використовуючи притаманну демократичним державам термінологію.

Доки володимир путін продовжує особисту владу, закликаємо демократичний світ підтвердити повагу до людського життя, верховенства права та демократичних цінностей максимальною підтримкою України та українського народу в боротьбі проти російського терору, а також максимальною підтримкою цілей та принципів Статуту ООН через подальше незмінне невизнання російської окупації території нашої держави», — йдеться в заяві МЗС.

Джерело:

Міністерство закордонних справ