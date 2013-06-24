«Черговим підтвердженням планомірної реалізації росією політики тотальної русифікації та культурної асиміляції українських територій, що наразі перебувають під тимчасовою російською окупацією, стало виокремлення частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України серед «найважливіших» завдань російського уряду у затвердженій 11 вересня 2024 року «стратегії державної культурної політики», — йдеться в коментарі МЗС.

Зазначений юридично нікчемний акт — чергове свідчення нехтування державою-окупантом норм і принципів міжнародного права. Зокрема йдеться про порушення Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів, від 8 червня 1977 року, який передбачає захист осіб, які перебувають під владою сторони, що бере участь в конфлікті, без «будь-якої несприятливої різниці, заснованої на ознаках раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії чи віросповідання, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження».

Україна вважає ці факти доказами цілеспрямованого створення для українців на тимчасово окупованих територіях умов життя, розрахованих на доведення до знищення їх як національної групи, і, керуючись пунктом с) статті 6 Римського статуту Міжнародного кримінального суду, опрацьовує їх у контексті належного документування інформації для відповідних судових позовів.

Укотре привертаємо увагу світу до того, що люди на окупованих росією територіях України перебувають у реальності політичних репресій, тортур, примусу, культурної асиміляції і мілітаристської індоктринації. На цих територіях росія та її окупаційна влада створили для людей умови, в яких доступ навіть до базових потреб — їжі, ліків, медичної допомоги чи освіти — залежить від підтвердженої паспортом рф належності до «руского міра».

Стратегія державної культурної політики рф є лише продовженням століть цілеспрямованих спроб кремля знищити все українське. Можемо відповісти на неї словами великого українського поета, замордованого москвою, Василя Стуса: «Ти вже не згинеш, ти двожилава, земля, рабована віками, і не скарать тебе душителям сибірами і соловками», повідомляє МЗС.