Нідерланди підтримують пропозиції щодо заборони видачі туристичних віз росіянам.

Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра, передає Укрінформ із посиланням на RTL Nieuws.

«З одного боку, ви хочете зробити різницю між державою росія та її громадянами. Але водночас ми бачимо, що переважна більшість людей, які приїжджають сюди, - переважно багаті росіяни, які мають зв’язки з режимом», - сказав Гукстра.

Він також висловив сподівання, що на зустрічі з колегами у Празі вдасться досягти єдиного рішення.

За словами міністра, є країни, які дуже чіткі та відверті, а інші вагаються.

«Дипломатичні зусилля спрямовані на погодження заборони цих туристичних віз», - сказала Гукстра.

Нагадаємо, питання щодовіздля громадян рф буде розглядатися міністрами закордонних справ ЄС 31 серпня у Празі.