Інформаційний проєкт управління зв’язків з громадськістю ЗСУ «Хронологія війни» нещодавно було презентовано курсантам і студентам Націо­нальної академії СБУ.

Офіцер управління майор Олена Мокренчук насамперед звернула увагу на основні складні етапи російсько­української війни, а також надала об’єктивну інформацію щодо датування, причин і наслідків ключових подій після віроломного кремлівського вторгнення.

З початку війни Олена як журналістка і письменниця висвітлювала ситуацію в Криму та на сході України. Вона показала присутнім відео, які відзняла у Феодосії, Севастополі та Сімферополі в березні 2014 року, а також розповіла про українських військовослужбовців, які найпершими зіткнулися із «зеленими чоловічками», точніше, російським агресором у Криму, а потім на Донбасі.

Згодом, ставши пресофіцером однієї із частин ЗСУ, вона взяла безпосередню участь у захисті України.

«Ми живемо у час великого перелому. Ми творимо нашу історію тут і зараз. Те, про що раніше читали лише у книжках про війну, зараз робимо своїми руками. Діти, які пішли до школи 2014 року, зараз вступають до військових навчальних закладів та приходять до військових частин. Вам теж випала честь долучитися до процесу творення новітньої історії України, і якою вона буде, залежить від вас. Тож не прогавте свій шанс», — наголосила Олена Мокренчук на завершення зустрічі з курсантами Національної академії.

Проєкт «Хронологія війни» було створено УЗГ ЗСУ до 10 роковин загарбницької війни рф проти України, розпочатої 2014 року, а до Дня Незалежності заплановано опублікувати відповідну документальну книжку.

Джерело: Управління зв’язків з громадськістю ЗСУ